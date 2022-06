“Ciudadanos ofrece gestión; otros solo ofrecen política”

¿Qué ofrece Ciudadanos al electorado andaluz?

Cuando entré en política decidí que lo hacía en Ciudadanos porque quería que Andalucía cambiara; quería que saliera de 35 años de socialismo que la estaban lastrando. Ahora hay unas nuevas elecciones y Ciudadanos se presenta ofreciendo lo mismo que hace tres años y medio: ofrecemos hacer políticas que hagan bajar el desempleo y que abunden en las políticas sociales. Pongo de ejemplo a Jerez. Aquí se ha ejecutado la reforma de la residencia de ancianos de La Granja, que llevaba tantos años abandonada, se han acometido muchas obras en colegios, se ha realizado una apuesta decidida por mantener el Gran Premio de España de Motociclismo... Desde que Ciudadanos llegó al Gobierno andaluz, ya no se habla de corrupción, se han blindado las políticas sociales, se ha apostado por la regeneración política, por la educación y por la sanidad.

Pero, a tenor de las encuestas, parece que el rédito político se lo podría llevar el Partido Popular...

Éramos conscientes de ese riesgo. Pero, a pesar de eso, lo que hicimos ha sido gestionar. Llegamos a la política y gestionamos; otros llegan a los gobiernos y se dedican a hacer política. Puede ocurrir que el partido más grande se coma al más pequeño, pero a estas elecciones vamos con la cabeza muy alta. Hemos gestionado y hemos cambiado el rumbo de Andalucía. Ahora mismo, Andalucía lidera la creación de empleo, lidera el crecimiento económico, el turismo de calidad...

Pero después de esa gestión toca vender el trabajo realizado. ¿Cómo se está tratando de evitar que ese bocado que puede darle el PP no sea tan grande?

Lo que me gustaría decirle a todos los que nos leen es que gracias a Ciudadanos se han blindado los derechos sociales de Andalucía. Así, se subió el precio/hora de la ayuda a domicilio y se reformaron centros de mayores como el de La Granja de Jerez. Lo que queremos decir a todos los andaluces es que nosotros gestionamos. A nosotros nos duele los andaluces. Otros partidos hacen campañas más políticas y la nuestra es real. Vendemos realidades; decimos los que hemos hecho y decimos qué lo que nos falta por hacer.

¿Qué le parecería que el PP acabara pactando con Vox para continuar gobernando en Andalucía?

Yo no voy a entrar en eso porque ni soy del PP ni soy de Vox. Lo único que puedo decir es que el binomio conformado por Partido Popular y Ciudadanos ha funcionado perfectamente. Ha sido un pacto de gobierno que se ha mantenido hasta el final; se ha trabajado muy bien y no ha habido ninguna fisura. Por eso pensamos que lo mejor para Andalucía es que se reedita ese pacto entre Ciudadanos y Partido Popular.

La provincia de Cádiz sigue teniendo su principal problema en el desempleo. ¿Cuál es la receta de Ciudadanos para bajar estas elevadas cifras?

Desde que llegamos a la Junta las cifras de desempleo han bajado en Andalucía. Son 155.000 andaluces que han salido de la lista del paro y hemos podido bajar de ese 20% maldito que parecía que estábamos condenados. Aquí parecía que en el ADN de los andaluces estaba el desempleo. Fueron 37 años de gobiernos socialistas a la cola del empleo en España, con el agravante de que el dinero que debería haber ido a desempleados fue a parar a otras manos que no debían. Nosotros apostamos por una tarifa plana de autónomos, que es el colectivo que genera empleo, sobre todo en Cádiz que es una provincia muy emprendedora. Se ha apostado por la FP dual de calidad. Y se han adoptado políticas para potenciar un turismo de calidad, que también genera mucho empleo. Y no hay que olvidar que se ha realizado una gran apuesta tanto en educación como en sanidad. Eso es también apostar por el empleo desde lo público. Por lo tanto, nuestra apuesta por el empleo es real; no son cuatro cursos de formación. Estamos apostando por una Andalucía económicamente potente.

Usted, además de concejala en el Ayuntamiento de Jerez es diputada provincial. ¿Qué se puede hacer con una sola diputada en el Palacio Provincial?

Con una diputada sola se ha conseguido apoyar dos veces el presupuesto que han incluido casi 14 millones de euros en políticas que Ciudadanos consideraba primordiales. Nos hemos sentado y hemos llegado a acuerdos con el PSOE que han sido beneficiosos para los gaditanos. Hay asociaciones que han aumentado sus presupuestos, se ha apostado por un plan de carreteras, en pandemia se pidió que tuvieran los centros de mayores y residencias tuvieran mayor dotación de personal y se aumentó la asignación económica a Tugasa, otro de los pilares del turismo de la provincia. O se puso en marcha el bono Cádiz Vale Más para ayudar a los establecimientos hosteleros de la provincia con más de tres millones de euros.

Esos acuerdos con el PSOE en la provincia no se han visto, sin embargo, a nivel andaluz o local por parte de su partido...

Le hablo desde mi experiencia. Yo no he tenido muchos problemas en llegar a acuerdos con el PSOE. Ellos me llamaron, nos sentamos y llegamos a acuerdos. Y no hay que olvidar que Ciudadanos es un partido bisagra, que puede llegar a acuerdos con el PP como con el PSOE por el bien de los ciudadanos. En Andalucía no dio a lugar; mientras, en casos como Jerez, la alcaldesa [Mamen Sánchez] acabó eligiendo a sus socios y no lo hizo con nosotros. Nunca nos llamó y eso que, seguramente, podríamos haber llegado a acuerdos con el objetivo de lograr el bien común.

Quisiera preguntarle algo más personal: ¿Qué le llevó hace unos años a entrar en política?

Yo llevo 15 años trabajando en el Campo de Gibraltar. Conozco sus problemas, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer algo por mi municipio. Por eso, cuando me propusieron ir en las listas de Ciudadanos Jerez, me hizo muchísima ilusión. Yo llevo 15 años gestionando lo público y pensé que podría aportar mi experiencia profesional a la gestión política. Decido dar el salto porque me hizo ilusión trabajar por mi ciudad, que nunca hay que olvidar que es la quinta ciudad de Andalucía. Y siempre he sido muy crítica por lo que vi una oportunidad para ver las cosas desde el otro lado y poder trabajar para intentar mejorarlas.