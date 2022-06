Elecciones andaluzas: El nuevo PSOE de Juanma Moreno

"El PP se ha mimetizado tanto que se parece al PSOE de Andalucía". La estrategia impulsada estos años por Juanma Moreno que, como colofón, le ha permitido "sin ningún complejo" pedirle el voto el domingo a los militantes socialistas. Y, como temen desde el partido afectado por esta opa con el envoltorio de no hostil, con claras posibilidades de pescar en ese caladero. El análisis parte de un ex dirigente socialista con responsabilidades en los últimos tres lustros de la formación en Andalucía. Pero hay muchos más que no se explican qué les ha pasado en estos años, porque si se descuidan les arrebatan hasta las siglas.

Sí, hay que coger la papeleta del PP, como un mal menor, pero lo que está en juego es que "yo gobierne sólo con los andaluces". En síntesis en eso consiste el último mensaje de Juanma Moreno al electorado, materializado en una entrevista en Canal Sur. A los socialistas, sin citarlos, les tranquiliza por si sienten que traicionan sus principios. Dentro de cuatro años ya será otra cuestión, les explica, pero ahora no se debaten cuestiones ideológicas sino un desafío económico muy importante para los años 2023 y 2024 y "cuando más cerca me quede de la mayoría absoluta, mejor", sintetiza el candidato del PP.

Los partidos políticos suelen hacer focus group, una investigación cualitativa con personas seleccionadas a las que se entrevista para conocer las fortalezas y las debilidades tanto de la formación promotora de la iniciativa como de los contrarios. Al PSOE siempre le permitió saber que entre sus simpatizantes convivían dos almas socialistas, la de los votantes de las ciudades, más de izquierda, y la de las localidades del interior, más conservadores. De ahí que desde los gobiernos de Chaves, Griñan y Susana Díaz siempre se rehuyera de medidas políticas que colisionaran con la moderación.

"El PP no era un partido andaluz, defendía el municipalismo frente a la administración autónoma, era el partido del agravio, el de que la Junta equivalía a Sevilla. El que prometía consejerías en cada territorio. Llegan al gobierno y se hacen andalucistas y se rodean de la bandera andaluza", reflexiona la citada fuente socialista. "La bandera del andalucismo ya es nuestra", respondía hace unos días a este periódico el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, uno de los ideólogos de esta camaleónica transformación.

La prueba, esos mítines donde predominan las banderas de Andalucía por encima de las de España y las del partido. Y el color verde como eje aglutinador del PP andaluza. El candidato del PP presume de independencia ante su partido en Málaga. Le resulta fácil porque en Moncloa manda el PSOE. Y como hiciera Chaves con magnífico resultado, los populares consiguen que su política gravite en la denuncia constante de la supuesta discriminación que sufre la comunidad frente a Pedro Sánchez. Todo está ya inventado.

Los populares alcanzaron el Ejecutivo andaluz en 2018, por sorpresa. Los propios dirigentes del PP admitieron entonces que su modelo fue el del propio PSOE. Sin cuadros, sin equipos, todo se hubo de improvisar, menos calcar lo que durante tantos años le había funcionado a los contrarios, hasta que la corrupción explotó. El ejemplo más notorio, Canal Sur. Menos el golpe de timón en los informativos, se mantuvo, por ejemplo, el programa de más audiencia por las tardes, destinados a las personas mayores.

Ningún gesto que pudiera alertar a los espectadores. Ahora Juan Espadas asegura que Moreno se ha comportado como un "alumno aventajado" en el arte de la propaganda mediática. El candidato del PP que combina también sus dos mensajes, como si hubiera hecho suyas las dos almas que el PSOE pensaba que le pertenecía. Los impuestos para su electorado tradicional y el mantenimiento de la políticas sociales.

En marzo de 2021, la prensa recogía unas sorprendentes declaraciones del presidente andaluz en el Círculo de Economía de Barcelona. "Vivo en una comunidad con un sesgo social de centroizquierda, y eso me impregna. Mi visión es mucho más centrada porque eso es lo que funciona en Andalucía". Desde el PSOE se tacharon de cínicas aquellas manifestaciones, cuando la realidad es que gobernaba con el respaldo de Vox. Quince meses después, el temor es que el PP haya conseguido el propósito de convertirse en un nuevo PSOE, dispuesto a comenzar una larga etapa de permanencia en el poder, sin necesidad de alzar la voz.