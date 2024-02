El ejemplo del 'abuelo de España'

Lleva 15 años buscando a su nieta. Sin descanso. Sin sucumbir al desaliento. Infatigable. A sus 87 años, José Antonio Casanueva es todo un ejemplo personal y familiar. Un auténtico abuelo coraje. El abuelo de España, como recientemente lo definieron sus amigos que, dentro de la plataforma 'Todos somos Marta', lo acampañan en su incansable búsqueda por recuperar los restos de la joven y lograr que la familia pueda por fin descansar.

El pasado 24 de enero se cumplieron 15 años del asesinato de Marta del Castillo, una efeméride que los familiares de Marta viven cada año con especial emoción y con la permanente incertidumbre de no saber dónde está el cuerpo. Ese día tan doloroso suele ser José Antonio Casanueva quien hace de portavoz familiar ante la opinión pública, como ha hecho ya en otras tantas ocasiones a lo largo de estos años. Los padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, prefieren pasar ese día a un segundo plano y recordar a Marta en la intimidad de su casa, en el barrio de Tartessos.

El abuelo de Marta ha estado desde el principio del caso apoyando a su familia. Desde el "minuto uno", como recuerda una persona que lo ha tratado desde que se produjo el asesinato, en el año 2009. Y ha asistido a todos los juicios que se han celebrado, tanto el que tuvo lugar en el juzgado de Menores en el año 2011 a Francisco Javier García Marín, el Cuco, como el que se desarrolló varios meses después en la Audiencia de Sevilla a Miguel Carcaño y los otros implicados; y en último lugar, el que acabó con la condena del Cuco y de su madre por un delito de falso testimonio.

En el primer juicio, el del Cuco, el abuelo asistió a todas las sesiones -los padres no estuvieron en todas porque estaban citados como testigos- y José Antonio mantuvo siempre la compostura, con un saber estar y una educación dignas de elogio que no todo el mundo podría respetar, estando a escasos metros de uno de los principales implicados en la desaparición de su nieta, en la ocultación de lo que sucedió aquella noche en el piso de la calle León XIII. No hubo ni un comentario despectivo del abuelo al acusado. Ni una mala mirada a pesar del inmenso dolor de una pérdida tan reciente y de tener que escuchar lo que se trató en el juicio.

Esa actitud de la familia en la vista oral fue incluso destacada por el juez de Menores en la sentencia que condenó al Cuco a tres años de internamiento en régimen cerrado por el encubrimiento del crimen y en la que el magistrado aludió precisamente a la "admirable" dignidad de la familia. "Este juzgador considera necesario dejar constancia de que resulta imposible a la hora de redactar la presente sentencia abstraerse del recuerdo o de la memoria de Marta y del inmenso dolor que está padeciendo su familia, máxime después de haber escuchado a los padres de Marta declarar en el acto de la audiencia y de haber soportado los mismos las sesiones de la audiencia con una dignidad admirable y haber mostrado un respeto máximo a este tribunal, pero la labor que se le ha encomendado al que suscribe no es la de dar una opinión sobre todo lo sucedido como padre o como ciudadano de bien, que no diferiría del sentir mayoritario de la sociedad, sino única y exclusivamente como juez y, por tanto, vinculado escrupulosamente a la ley y debiendo valorar en conciencia las pruebas obrantes en las actuaciones", afirmaba en aquella sentencia el juez Alejandro Vian.

Sigue saliendo con su grupo de amigos a buscar a Marta

El abuelo ha participado en numerosas concentraciones, en protestas para exigir la repetición del juicio, atendiendo siempre a los periodistas cuando ha sido llamado para participar en una entrevista o hacer alguna manifestación. Y a día de hoy, José Antonio todavía sigue saliendo con su grupo de amigos a buscar a Marta cuando le llega alguna pista que, desgraciadamente, hasta ahora sigue sin dar sus frutos.

Su última aparición pública fue con motivo de la concentración que tuvo lugar frente a la Audiencia de Sevilla el pasado 24 de enero, donde José Antonio Casanueva mostró su versión más reivindicativa de los últimos años, criticando al juez y a la Fiscalía por no haber permitido que se clonaran los teléfonos móviles de las otras personas que estuvieron implicadas en el caso.

Cuando la periodista Mercedes Díaz le recordó que la posibilidad de investigar a las personas absueltas ya había sido zanjada por el Tribunal Constitucional, el abuelo respondió con la misma serenidad de la que siempre ha hecho gala. José Antonio contestó que no entiende cómo funciona el sistema penal y afirmó que sólo confía en que habrá Justicia para Marta "en el Supremo" que decide sobre todas las personas, en alusión a la Divinidad.

En el 15 aniversario del asesinato, el abuelo reafirmó su compromiso de seguir en la lucha. "Moriré buscando a mi nieta", una frase que resume el ejemplo que cada día ofrece el abuelo de España.