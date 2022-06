Un economista que analizó el plan de negocios asegura que el proyecto del presidente del Cádiz era "válido y factible"

El economista, auditor de cuentas y profesor de la Universidad de Sevilla José Manuel Martín Santoja ha asegurado este miércoles en el séptimo juicio de Invercaria, en el que se analiza el préstamo de 150.000 euros que la sociedad pública concedió a la empresa Own&Spa, que el proyecto liderado por el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, era "válido y factible" y la rentabilidad para Invercaria era "cinco puntos" superior que para el resto de accionistas.

José Manuel Martín Santoja, que ha declarado como testigo a propuesta de una de las defensas, ha ratificado el certificado que emitió en diciembre de 2007, tras haber analizado el plan de negocios del proyecto fechado el 30 de octubre de 2007, y en el que llega a la conclusión de que ese plan elaborado para cinco años (2007-2012) era "válido y factible", y garantizaba el negocio en ese periodo de tiempo.

En octubre de 2008 se elaboró un nuevo plan de negocios, sobre el que el testigo se interesó tras declarar en la fase de instrucción de esta causa, y sobre el mismo ha afirmado que incluyen "ninguna promesa falsa" porque, aunque se prevén menos inversiones, "las inversiones se desarrollan en función de las fuentes de financiación" y si no se dispone de la misma financiación el plan se va adecuando, ha explicado.

El economista ha señalado en cualquier caso que la rentabilidad de la inversión de Invercaria en Own&Spa era "sensiblemente superior" a la del resto de acciones, del orden de cinco puntos, y ha añadido que la prima que pagaba la sociedad pública era "451 veces" el capital social frente a las 330 veces de los socios fundadores, si bien ha dicho que, en su opinión, en el caso de Invercaria tenía que estar en "800 veces" en relación con el capital social.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto le ha preguntado al testigo si modificaría su criterio en el caso de que hubiera analizado el plan de negocios de octubre de 2008, a lo que el economista ha respondido que "contestaría de la misma forma", si bien en este caso no se le ha pedido que emitiera ningún nuevo informe. Además, ha afirmado que si cuatro accionistas no hubieran tenido interés en entrar en el proyecto "probablemente no se hubiera creado Own&Spa" y el proyecto se había hecho a través de la sociedad MySpa.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el préstamo de 150.000 euros que la sociedad pública de capital riesgo Invercaria concedió a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.

El Ministerio Público solicita la misma condena de dos años y medio de cárcel para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Fernández, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.

El fiscal considera que la actividad real de Own&Spa Desarrollos S.L. fue "ridícula, sin un centro de producción ni trabajadores conocidos" y recuerda en su escrito de acusación que la sociedad limitada se constituyó con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social era el "diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal", además de "gestionar contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua", estando su domicilio social en la localidad sevillana de Bormujos, aunque "no se conocen centros de trabajo, producción o trabajadores", insiste.