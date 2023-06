El responsable de la caseta de UGT asegura que el sindicato le pagó la comida de la Faffe en la Feria de 2008

El juicio con jurado popular el punto final a la fase testifical del juicio al exdirector de la Faffe Fernando Villén y su ex directora económico-financiera Ana Valls, por el desembolso de 32.556 euros procedentes de las arcas públicas en distintos prostíbulos se ha reanudado este lunes con la declaración del responsable de la caseta de UGT donde la fundación pagó durante la Feria de Abril de 2008 una comida que, según la Fiscalía Anticorrupción, se usó para encubrir el gasto de 2.000 euros en el prostíbulo Don Angelo. El casetero ha explicado que la factura fue abonada por el sindicato, aunque como cliente apareciera la Faffe. "Puse Faffe porque me lo dijeron en UGT Sevilla y el concepto también me lo indicaron ellos. A mí no me ha pagado nada la Faffe, me pagó UGT Sevilla mediante un talón bancario", ha asegurado.

"Yo no tuve a la Faffe como cliente. Entonces la factura no será mía", ha dicho después, lo que ha provocado las lógicas preguntas tanto del fiscal de Anticorrupción como de la magistrada que preside el juicio, Mercedes Alaya, para que aclarara si la factura, que se le ha mostrado, había sido elaborada por él. "El formato de la factura es mío", ha respondido en un primer momento. "Yo no recuerdo haber hecho esta factura", ha contestado después. De hecho, ha concluido su testimonio afirmando que no recordaba si el dinero lo recibió de la Faffe.

También es objeto de duda, y sospecha, la transferencia de 514 con que la Faffe presuntamente acabó de pagar esa comida en la caseta. El dinero se ingresó en la cuenta de otro hombre que fue socio del casetero de la UGT, aunque ninguno de los dos testigos ha sabido concretar si en 2008 eran socios o uno era el encargado de la caseta y el otro lo ayudaba.

El casetero, por su parte, ha explicado que todos los talones que cobraba por sus servicios en la caseta eran nominativos y a su nombre. "De esa transferencia me he enterado ahora en el juicio, cuando me la enseñó la Guardia Civil", ha agregado. Su entonces socio, el supuesto destinatario de la transferencia, tampoco ha aclarado demasiado: "No la recuerdo. Si está ahí, será, pero no la recuerdo".

Según explicó Valls en el juicio, los responsables de la Faffe que participaron en esa comida llevaron a la caseta 2.000 euros en efectivo para pagar los tickets, pero como el importe del almuerzo superó esa cantidad, efectuaron más tarde la transferencia para así abonar la diferencia.

El jurado, como ya ocurrió el viernes, se ha quedado también este lunes sin oír en vivo y en directo al propietario del burdel Don Angelo, donde Villén se gastó más 14.737 euros en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010. José R.G. no ha podido ser localizado pero, a instancias de la defensa del propio acusado, la Sala sí oirá lo que declaró ante el juez durante la investigación.

Un auditor elogia el control interno de la Faffe

En esta sesión también ha comparecido como testigo y perito el auditor al que contrató la Intervención General de la Junta de Andalucía para revisar las cuentas de la Faffe. "No tuvimos conocimiento de ninguna incidencia en el área de tesorería, no me consta ninguna irregularidad", ha señalado. Sus informes sobre la Faffe, de hecho, "siempre fueron favorables", aunque ha comentado que él no examinaba toda la documentación porque eso "era imposible", al tratarse de "la mayor fundación de la Junta, con activos de 100 millones de euros, 52 centros de trabajo y 1.800 trabajadores".

Por tanto, el mismo testigo ha reconocido que "no es incompatible" que él no advirtiera irregularidades con el hecho de que la Guardia Civil sí hallara "deficiencias en el control interno". "Según nuestras auditorías, ese control era bastante satisfactorio, pero no sé en qué normativa se basa la Guardia Civil", ha matizado.