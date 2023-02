“El que es bueno es bueno, proceda de Cádiz o de Sevilla”

El año 2023 está llamado a convertirse en el eje definitivo de la vuelta a la normalidad en el Carnaval de Cádiz, tras un 2022 donde las restricciones aun vigentes por el coronavirus ocasionaron una celebración atípica durante los meses de mayo y junio. Pero eso ya es historia y 2023 recupera las tradicionales fechas para disfrutar de la fiesta en todo su esplendor.

Grupo Joly y Fundación Cajasol organizaron una jornada para desgranar las claves del Carnaval gaditano, así como su influencia y repercusión fuera de la ciudad de Cádiz, especialmente en la provincia sevillana. ‘Carnaval en Sevilla: ¡OME POR FAVÓ!’ contó con un elenco de lujo conformado por expertos como Pedro Espinosa, redactor jefe de Diario de Cádiz y moderador del acto; José Luis García Cossío, ‘Selu’; y José Antonio Vera Luque.

Vera Luque “Va a ser muy difícil que vuelva a haber un carnaval que se coja con tantas ganas”

Uno de los momentos más esperados de la tarde radicó en escuchar de nuevo a Selu, tras su retirada temporal de las tablas del Falla: “Estoy muy tranquilo. Tras 42 años en el carnaval, estar tres años sin salir y sin escribir sirve para regenerarte y coger ilusión. Estoy notando que tengo más ganas, ya que antes era todo una especie de vorágine de empezar y terminar y volver a empezar. En estos 42 años sólo paré de salir dos veces: una cuando me fui a la mili y otra cuando nació uno de mis hijos reconocidos”, bromeó.

Vera Luque, que este año vuelve al formato de chirigota con ‘Frente Talibán de la República irreverente de Kadikadistán’, tampoco defraudó a los presentes. El autor quiso destacar el cambio que supuso el pasado año la celebración del Carnaval y cómo será a partir de ahora: “Nosotros, que hicimos la comparsa el año pasado, hemos tenido que realizar un cambio de chip para hacer este año la chirigota.

Además, este año no ha habido tiempo entre uno y otro carnaval, por las especiales fechas de 2022. El carnaval es una noria, cuando llega febrero nos relajamos hasta junio o julio que empieza la maquinaria a funcionar de nuevo, pero este año prácticamente no ha habido descanso”.

Selu “Estar tres años sin escribir sirve para poder regenerarte y tener de nuevo ilusión”

En este sentido, Vera recalcó los condicionantes de estas ediciones: “Era lógico que las fechas del año pasado trastocaran la celebración absolutamente. Fue un carnaval muy raro. Creo que este año va a ser la vuelta a la normalidad y a la celebración. El que este año no disfrute como nunca lo ha hecho... Va ser muy difícil que vuelva a haber un carnaval que se coja con tantas ganas como este. Recuperamos ese vértigo.

Dos carnavalitos chiquititos nunca van a sumar un Carnaval en condiciones como el de este año. Es la hora de retomar la normalidad un Carnaval cien por cien. Además, este año, coincidiendo con el día de Andalucía, tenemos dos días más para disfrutar”.

Entrando ya en materia, Pedro Espinosa hizo alusión a las diferencias que existen para el público entre las diferentes modalidades y destacó la pasión y la competitividad que desatan las comparsas respecto al humor de las chirigotas.

Siguiendo esta línea, Selu argumentó que los cuartetos y las chirigotas siempre han tenido muy buena sintonía, “vamos juntos a los sitios y la competitividad se queda en el escenario. Sí hay rivalidad, pero la desarrollamos en el escenario; después tenemos mucho respeto por lo que hace el resto. Sin embargo, en la comparsa se vive todo con más pasión, hay muchos autores, ya retirados incluso, que lo viven con mucho fervor. Pero bueno, al final creo que depende de cómo lo viva cada uno”.

Vera Luque reafirmó lo dicho por su compañero: “Los chirigoteros tenemos más asumido cuando no nos salen bien las cosas. Si no se ríe nadie, no pasa nada por reconocer que no te ha salido bien la jugada. La comparsa, al ser más pasional, tiene una vara más amplia de medir. Los chirigoteros, por definición, somos gente más cargante, por lo que también encajamos mejor las derrotas.

El deporte nacional de Cádiz es la carga, por lo que sabemos aguantar estas cargas. Como tú falles en la chirigota, a los dos días te lo dicen y no pasa nada, sigues adelante. En la chirigota hay algo que es muy cierto y es que puedes ganar este año y acabar el 12 el próximo año, por lo que hay más variedad y lo tenemos más asumido. En la comparsa, al ser algo más cerrado, se crea más competencia”.

Otra de las cuestiones que no quisieron dejar atrás los protagonistas es lo que ellos mismo denominaron como los ‘ofendiditos’ y analizaron cómo esta sociedad puede ser la mayor amenaza para el Carnaval.

Selu tiene claro que “en el Carnaval no podemos estar pensando en los de siempre cuando escribimos, yo siempre he dicho que el límite del humor es la ley. La ética también está ahí, pero es diferente para cada persona. Ya cada vez se puede escribir menos de muchos asuntos. Pero tiene su lado positivo y esto es una suerte porque nosotros hemos hecho verdaderas barbaridades en los repertorios.

Sin embargo, es algo que hemos asumido todo y hemos seguido adelante. Los ofendiditos lo que hacen es quitarle seriedad a esto. Yo las criticas las intento hacer con ironía porque me gusta ser fino. Por ejemplo yo, que no tengo ni idea de Semana Santa, cuando hago una crítica sobre ella, la hago con respeto, pero meto la pullita. Tú escribes para ti, para tu grupo y para no intentar ofender a nadie, pero no para esos que están buscando ver dónde te equivocas”.

Vera Luque “Hace 30 años se podían escuchar disparates que hoy serían impensables”

En este contexto se encuentra la chirigota de Vera Luque este año, que ha levantado algunas suspicacias. “Es un terreno pantanoso. Si cogemos carnavales de hace 30 años se escuchan disparates que hoy ni siquiera se nos ocurrirían.

En aquel momento piensas que no podía ofender a nadie cantar sobre un determinado tema, pero es cierto que hay cosas que no están bien. El problema es dónde está el límite. La censura que existía años atrás te decía ‘No puedes escribir de esto’, te cortaba y te decía sobre qué temas no podías escribir y los autores se adaptaban. Nosotros no podemos establecer una auto censura porque a lo mejor alguien se ofende. Hubo una comparsa de aquí de Sevilla que le dedicó una copla a la hija de Jesulín y hubo hasta denuncias.

La historia quedó en nada, pero eso ya cohíbe, porque quién tiene ganas de hacer un cuplé y que le llegue una carta del juzgado. Nadie quiere tener ese tipo de historias por un cuplé de carnaval. Con esto nos estamos cargando la auténtica esencia de los carnavales. Cuando yo planteo a mi grupo la chirigota de este año, todos se volvieron locos. En principio puede resultar desagradable, pero la historia es caricaturizarlo.

Creo que los personajes chungos, los dictadores o los malos de las películas son muy cómicos, muy fáciles para hacer comedia. Este tema tiene algunos ingredientes que van a ser más complicados, pero en eso hemos trabajado, para que se llegue a un punto adecuado”.

Asimismo, otra de las polémicas que se pusieron sobre la mesa y que están surgiendo los últimos años son las agrupaciones foráneas y el trato que reciben. ¿Se podrá ver a una chirigota sevillana ganado en el Falla?. Ambos lo tuvieron claro.

Para Selu “hay mucho talibán todavía, pero yo mismo he sufrido eso porque yo era el antiestilo del carnaval clásico. Antiguamente, venir desde Sevilla al Falla era algo impensable, pero hoy es ya algo normal.

De hecho, para mí fue injusto que la chirigota sevillana del Bizcocho quedara eliminada tan pronto el año pasado. Y este año, por ejemplo, junto a la de Vera Luque, para mí es de las mejores. El humor no tiene identidad. Nosotros, que hemos estado muchos años trabajando con los Morancos, no hacíamos un humor andaluz.

El que es bueno es bueno, no creo que estas chirigotas sevillanas estén ‘gaditanizadas’, sino que son buenas y punto. A mí cuando me gustan me gustan y hay veces que no me gusta la mía y se lo digo mi grupo, hay que tener autocrítica”.

Selu “Muy posiblemente volveremos el año que viene, aunque no lo puedo asegurar”

Vera Luque fue más allá y afirmó que más pronto que tarde habrá un triunfo foráneo en el Falla. Eso sí, puntualizó la diferencia entre presentarse en el teatro o en la calle. “Los grupos de Sevilla, o de donde sean, preparan un grupo y lo preparan para el teatro.

Pero en Cádiz hay también amigos talentosos de 20 ó 30 años, que sacan chirigotas callejeras y se ve ahí su calidad, en la calle. Dan de lado al concurso porque para ellos es más cómodo u operativo la calle”.

El evento también fue testigo de una casi confirmación que muchos adeptos al Carnaval están esperando: la vuelta de Selu y su agrupación al escenario del Falla: “Muy posiblemente sí, estamos deseando que suceda, aunque no lo puedo asegurar. Tengo las ganas y el ánimo muy recuperados. Además, viendo el concurso te entra ese veneno por dentro que te conmueve y que te mueve”.