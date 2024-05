Las familias monoparentales de Andalucía piden su equiparación con las numerosas

A pesar de la constante caída en los últimos años de la tasa de natalidad, el modelo de familia monoparental es el único que crece y sigue estando en su mayoría encabezado por mujeres. En España, de los 1,9 millones de hogares monoparentales que existen, en más de 8 de cada 10 el progenitor es una mujer y en menos de la mitad residen niños, niñas o adolescentes. De 2013 a 2020, el número de hogares monoparentales se ha incrementado casi un 14%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo, organizaciones sin ánimo de lucro como la Asociación de Madres Solteras por Elección quieren reivindicar la diversidad familiar y la aprobación de medidas y políticas específicas que permitan, entre otras cosas, reducir el riesgo de pobreza y exclusión que sufren las familias monoparentales.

"Desde que la Asociación de Madres Solteras por Elección se puso en marcha, hace 17 años, nos dimos cuenta de que nuestro modelo familiar no estaba reflejado en las normas y que, fruto de esta invisibilización, se producían discriminaciones y vulneraciones de derechos solo por nuestro modelo familiar. Desde entonces, pedimos que se nos reconozca, defina y proteja, eliminando cualquier discriminación existente", señala Soledad Rasero Lobatón, delegada en Andalucía de la Asociación de Madres Solteras por Elección.

"Las familias monoparentales seguimos sin estar reconocidas y sin políticas específicas para nosotras. Los últimos datos reflejan una tasa de riesgo de pobreza y exclusión del 53,1% de nuestras familias, que asciende a un 55,7% en el caso de nuestros hijos e hijas. Nuestras familias empobrecen porque no solo partimos de una situación de desventaja, sino por la falta de políticas de equidad. El proyecto de ley de familias debe mejorarse en trámite parlamentario para incorporar las propuestas de las propias asociaciones de familias monoparentales, que hemos presentado y explicado a todos los grupos políticos", continúa Soledad Rasero.

Desde la delegación andaluza de la Asociación de Madres Solteras por Elección hacen hincapié en la necesidad de que se reconozca y defina "con urgencia" el modelo familiar monoparental, para que se pueda empezar a computar, "algo imprescindible para desarrollar políticas". "En la actualidad no hay un registro de familias monoparentales y la Administración, su personal y sus formularios, siguen obviando nuestra realidad", se queja Soledad Rasero, madre de una niña de 10 años.

Otra de las peticiones es que este reconocimiento esté acompañado de un marco de protección para todas las familias monoparentales desde el primer hijo, equiparado al que ya disfrutan las familias numerosas. Y que se desarrollen medidas de equidad que eliminen las discriminaciones existentes.

"Algunos ejemplos de medidas de equidad serían la equiparación de todos los permisos, para que nuestros hijas e hijos tengan derecho al mismo tiempo de cuidado que los que crecen en familias biparentales; la adaptación de los criterios de renta para el acceso a ayudas o servicios para hacerlos equitativos para nuestras familias o la adaptación de las reducciones y bonificaciones en impuestos como el IRPF, tanto en su tramo estatal como autonómico", continúa Soledad Rasero.

En el ámbito autonómico, algunas comunidades autónomas han avanzado en el reconocimiento del modelo de familia monoparental con una normativa autonómica y un título. Es el caso de Aragón, Valencia, Asturias, La Rioja, Murcia, Navarra o Cataluña. También se ha avanzado en la ampliación de los permisos por nacimiento, acogimiento o adopción y ya son varias las comunidades que han reconocido la duplicidad de este permiso o, en algunas de ellas, el de lactancia, como Aragón, Castilla la Mancha y Cataluña.

"También en el ámbito judicial, son diversos Juzgados los que se han pronunciado a favor de la equiparación de permisos en base a los Derechos de la Infancia, existiendo ya más de 10 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y dos cuestiones de inconstitucionalidad en marcha", aclara Soledad Rasero.

En el caso concreto de Andalucía, uno de los objetivos de la delegación andaluza de la Asociación de Madres Solteras por Elección es lograr pronto la aprobación de un decreto para las familias monoparentales.

"Estamos en comunicación estrecha con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. Es muy importante definir qué es una familia monoparental, un registro y una acreditación. Todo esto nos permitirá identificarnos y que los Ayuntamientos acaben con los baremos mal hecho", señala Soledad Rasero.

Madre soltera por elección

En España hay cerca de dos millones de hogares monoparentales, de los cuales más del 81% están encabezado por mujeres, según datos del INE de 2020. El estado civil de la figura principal en 724.000 de estos hogares es el de viuda o viudo; en 607.500 de ellos, el progenitor está divorciado; y en 170.000, soltera o soltero.

Soledad Rasero forma con su hija de 10 años uno de estos hogares monoparentales. "Decidí ser madre tras un divorcio. Me paré y fui consciente de que aquella historia se había acabado y que no era madre, algo que deseaba. Me relacioné con otros hombres, pero era muy difícil cuando mi reloj biológico iba a contrarreloj. Cuando finalmente decidí dar el paso me entró un fuerte sentimiento de paz", cuenta la delegada andaluza de la Asociación de Madres Solteras por Elección.

La mujer reconoce que tomó la decisión con 38 años pero que no logró cumplir su sueño hasta los 42. "Mi hija es la certeza que cuando los sueños se persiguen, se cumplen", confiesa.

Rasero admite que la mayoría de las mujeres que deciden ser madres soltera por elección tienen más de 35 años y muchas de ellas lo logran cuando ya han pasado los 40. "No obstante, en los últimos años, se han incorporado a la asociación socias más jóvenes. En Sevilla, por ejemplo, tenemos socias con 32 y 33 años".

"El proceso no es fácil. Primero tienes que superar ese miedo o vértigo a la hora de dar el paso. Y cuando te decides, tienes por delante una maraña de procesos y tratamientos que tienes que sopesar. Y luego, tiene que funcionar", continúa.

La andaluza reconoce que muchas de estas mujeres piden una reducción de jornada en el trabajo para poder criar a sus hijos y, debido a su edad, se encuentran en una situación en la que no sólo están centradas en la crianza, sino también en el cuidado de familiares mayores.

"Asociaciones como la nuestra ayudan a otras mujeres a sentirse arropadas, pues todos hablamos el mismo idioma y tienen la tranquilidad de que sus hijos se relacionan con familias como las suyas. En mi caso, mi hija estudia en un colegio concertado religioso de Sevilla donde la diversidad familiar no es muy común, por ello, los fines de semana vamos a las quedadas de familias monoparentales que se organizan desde la asociación", explica Rasero. "En Sevilla hay más de 100 familias asociadas".

Coincidiendo con el Día de las Familias, la delegación andaluza de la Asociación de Madres Solteras por Elección ha organizado diversas actividades para este domingo 12 de mayo con el fin de dar visibilidad a este modelo familiar. Será una jornada festiva de convivencia en la que habrá cuentacuentos y talleres. Los puntos de encuentro son a partir de las 12:00 en el Parque de los Príncipes de Sevilla, el Parque del Oeste de Málaga y el Parque García Lorca de Granada.

Además, se ha puesto en marcha una campaña con material didáctico dirigida a centros educativos que le servirá a las escuelas y al profesorado para hablar de diversidad familiar y conmemorar el Día Internacional de las Familias en un ambiente de debate y reflexión.