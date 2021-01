Andalucía prevé "endurecer" las medidas este viernes y pide más vacunas al Gobierno

La Junta de Andalucía prevé "endurecer" las medidas para contener la pandemia tras la reunión que este viernes mantendrá el Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha señalado que "posiblemente" aumenten las restricciones ante el incremento de la incidencia del coronavirus. No obstante, ha aclarado que no está previsto que se modifique en normal reinicio del curso escolar ya que en el 99% de los centros no ha habido problemas en el primer trimestre. Aguirre ha afirmado que el endurecimiento de las medidas se adoptará "si los equipos técnicos y los expertos así lo proponen".

Respecto a las críticas sobre el lento ritmo de vacunación frente al Covid, ha defendido que no es por falta de enfermeros sino por "déficit de vacunas". Así lo asegura el consejero. Desde el pasado 27 de diciembre se han puesto en la comunidad autónoma un total de 54.323, lo que supone el 38,7% de las recibidas; a razón de unas 13.000 diarias. "Lo que nos faltan son vacunas, le pedimos al Gobierno central más vacunas", ha dicho el representante autonómico en un acto en Málaga.

Ha eludido concretar si depende del suministro de los laboratorios, del reparto de la Unión Europea o de la distribución del Ministerio de Sanidad que no lleguen más dosis. Aguirre ha insistido en que no es un problema de escasez de personal para su administración: "Si en vez de 70.000 llegaran más, se pondrían". Para sostener su afirmación, ha recordado que en dos meses, el sistema público andaluz ha puesto dos millones de vacunas de la gripe. "Tenemos personal suficiente para 690.000 vacunas, si fuera necesario", insistió.

El consejero ha asegurado además que, tras las fiestas navideñas, comenzará a cogerse ahora la "velocidad de crucero" en la inmunización. Ha avanzado que la semana que viene se acabará la administración de la primera dosis en las residencias. Y ha adelantado que también entonces comenzarán a llegar las vacunas de Moderna. En concreto, entre enero y febrero, Andalucía prevé recibir unas 113.500 de este laboratorio que, dado que la inmunización requiere dos dosis, permitirán inocular a 56.750 personas.

Entre el fármaco de Pfizer y el de Moderna, en el primer trimestre del año Salud estima que recibirá unas 982.000 vacunas para inmunizar a 491.000 personas. Aunque esta cifra sólo supondrá el 6% de la población andaluza.

Aguirre ha enfatizado que hay suficiente personal para la inmunización. Apuntó que se han contratado 2.500 profesionales en Andalucía ex profeso debido a la pandemia y que la mayoría son enfermeros. Hasta ahora, se han formado específicamente para la administración de la vacuna de Pfizer en la Escuela Andaluza de Salud Pública un total de 530. Y esta semana se capacitan unos 200 más. En total, más de 700 para la región. Pero ha insistido que "cualquier" profesional del "volumen amplísimo" de enfermeros está suficientemente capacitado para ello. Por lo tanto, se pueden poner las dosis "siete días y en fines de semana".

Respecto a la cepa británica, de mayor contagiosidad, Aguirre ha apuntado que "convive ya" con los andaluces. De los 24 casos confirmados, 11 corresponden a Málaga, tres a Granada, seis a Sevilla y cuatro a Cádiz. Hay otros 190 positivos pendientes de secuenciación para determinar si se trata de esta variante. Pero en todo caso, el consejero ha aclarado que ya no sólo son casos importados de Gibraltar o Reino Unido, sino de contactos con contagiados en la comunidad autónoma.

Aguirre y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, han asistido este jueves a la inauguración de la ampliación de la UCI del Clínico, que pasa de 18 a 36 camas.