Así te hemos contado los actos del 28-F, Día de Andalucía

El cantaor flamenco José Mercé, Hijo Predilecto de Andalucía por su carrera profesional llena de éxitos y se lleva la gran ovación del público. "Estoy muy nervioso. creo que no hay cosa más importante que ser el Hijo Predilecto de Andalucía. Creo que no hay premio más grande que ser andaluz, pero si encima me dan este reconocimiento, creo que no hay nada más importante. Se lo dedico a mi hijo Curro, que va a hacer ahora 30 años que se nos fue, pero está siendo parte de todo esto. No tengo palabras, todavía estoy en una nube. Estaba en Nueva York y me llamaron de la Junta de Andalucía, se me pone mi presidente, y me dieron la noticia a las 4:40 de la madrugada. Al recibir un galardón de esta naturaleza, son muchos los sentimientos que se manifiestan, pero sobre todo, la gratitud ¡Viva el arte, viva el flamenco y Viva Andalucía!", decía el artista con el teatro de la Maestranza en pie.