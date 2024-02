José Mercé canta a Andalucía por soleá

José Mercé ha cantado a Andalucía por soleá este miércoles en la entrega de distinciones por el Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El cantaor jerezano ha hecho un guiño al himno de la comunidad autónoma y a su tierra natal. Mercé recoge en este acto el galardón de Hijo Predilecto de Andalucía, distinción que también se le otorga al académico Santiago Muñoz Machado.

El cantaor ha pronunciado un discurso improvisado tras recibir este 28 de febrero dicha distinción en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, un discurso con el que ha querido compartir el título "con la gran familia de artistas del flamenco". Con sus palabras, José Merce ha querido expresar su "gratitud" por un "reconocimiento" a un trabajo que "nunca llega a ser perfecto" pero cuya excelencia es "lo que me mueve cada día".

Mercé ha relatado que recibió la noticia de que sería Hijo Predilecto de Andalucía estando en Nueva York, "y todavía estoy en una nube". "Mi presidente -en alusión a Juanma Moreno- me dio la noticia a las cinco menos veinte de la madrugada. Pero para una noticia así me da igual la hora", ha bromeado Mercé que, momentos antes de pronunciar estas palabras, había reconocido a Eva González, la presentadora de la gala, que "estoy muy nervioso".

"No hay cosa tan importante como ser Hijo Predilecto. Me siento tan grande en este momento...", ha reconocido emocionado el artista nacido en el barrio Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz). Mercé ha dedicado el título al mundo del flamenco -ha mencionado a Paco de Lucía, del que se cumplen ahora diez años de su muerte- y su familia. "A mi hijo Curro --fallecido hace ahora 30 años--. Todos los premios que ha recibido en mi carrera son para él", ha dicho. "El flamenco es una forma de vida", ha reconocido Mercé, para el que ser andaluz "no es una casualidad sino una suerte. Qué suerte he tenido de ser andaluz", ha concluido.