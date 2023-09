Vox será "activo" en grupo de trabajo contra violencia de género del Parlamento de Andalucía

Vox ha garantizado este miércoles que será "activo" en el grupo de trabajo de lucha contra la violencia de género que se creará en el Parlamento a iniciativa del PSOE-A y que será apoyado por el PP, Adelante Andalucía y Por Andalucía tras constatarse el "fracaso" de las políticas que se han puesto en marcha desde los gobiernos para acabar con los asesinatos machistas.

El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, no ha desvelado si apoyarán o no la creación de ese grupo, iniciativa que se someterá mañana jueves al Pleno del Parlamento, pero ha garantizado que serán "activos" en el mismo y plantearán sus tesis y ha querido dejar claro que su grupo condena tajantemente la violencia machista y "todo tipo de violencia" contra la mujer, y ha manifestado que el hecho de que 16 mujeres hayan sido asesinadas en Andalucía en lo que va de año debe llevar a una reflexión sobre si las políticas que se han puesto en marcha para combatir este problema han sido "efectivas o no".

En su opinión, a la vista de los datos, es evidente el "fracaso" de las políticas que se han llevado a cabo, como la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Al mismo tiempo, López Olea ha criticado que se trate de "tergiversa" el mensaje de Vox sobre este asunto, cuando es un partido que ha dejado claro que condena la "violencia machista", aunque para combatirla sólo haya habido políticas "erróneas y fracasadas".