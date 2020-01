Susana Díaz admite como error su apoyo a la investidura de Rajoy

Susana Díaz ha admitido que se equivocó al apoyar la investidura de Mariano Rajoy. "Me equivoqué y acertó Pedro Sánchez", ha dicho quien fuese la líder de la rebelión socialista contra el hoy presidente del Gobierno. "Me equivoqué porque creía que lo hicimos por España, y cuando ustedes pudieron hacerlo, no lo han hecho", ha dicho al recordar cómo la oposición del PP y de Ciudadanos ha llevado al PSOE a aliarse con ERC.

Es la primera vez que Susana Díaz admite el error en lo que fue su estrategia política en su último mandato. Y lo ha hecho en el debate de la comunidad, una vez que el presidente de la Junta le lanzase un duro ataque por su "incoherencia" al apoyar a Pedro Sánchez ahora y ha respaldar las alianzas con ERC y Unidas Podemos. Como en otras ocasiones, el mejor argumento de defensa de Moreno en sus cara a cara con la ex presidenta es el pasado.

La socialista ha afeado al presidente Juanma Moreno que defienda un andalucismo del siglo XXI, y a la vez tenga de aliado a Vox, un partido que propone la liquidación de las autonomías, incluida la andaluza. La ex presidenta le ha recordado a Moreno la oposición de UCD y Alianza Popular al referéndum de autonomía: "Sabemos que el 28 de Febrero es patrimonio de todos los andaluces, incluso de quienes no lo apoyaron, pero no convierta en motivo de enfrentamiento lo que nos unió como pueblo; no manosee una bandera que significa paz y esperanza".

A ello Juanma Moreno le ha respondido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha negociado la alianza con ERC, "en la cárcel", con Unidas Podemos y con Bildu. "Es usted muy osada, señora Díaz", le ha acusado a la ex presidenta. Y para guinda le ha preguntado: "¿No le parece razonable que el presidente del Gobierno comience su ronda con el presidente de la comunidad más poblada de España".

La socialista ha comenzado con la misma pregunta que el presidente. ¿Está mejor Andalucía? Y ha contestado: "La respuesta de la calle es que no, no hay ningún servicio público que funcione ahora mejor". La ex presidenta de la Junta ha realizado un duro ataque a la gestión del primer año de Gobierno de PP y de Ciudadanos, a los que ha acusado de no haber llevado ninguna ley al Parlamento, aparte de las dos de presupuestos, y de crear inestabilidad al cesar a 40 cargos una vez nombrados, a una razón de uno por cada reunión del Consejo de Gobierno. Díaz ha llegado a acusar a Moreno de estar desmantelando la sanidad y educación pública en la comunidad.

Pero Juanma Moreno cree haber encontrado el talón de Aquiles de Susana Díaz en su pasado como presidenta. "Ese cuento de que viene el lobo ya no se lo cree nadie", ha indicado. En esa misma línea, le ha recordado que el año 2018 Andalucía terminó con déficit y deuda excesiva y sin cumplir la regla de gasto. Es más, el presidente tardó poco en recordarle sus batallas internas contra Pedro Sánchez: "Señora Díaz, no la reconocemos, ni nosotros ni muchos de sus militantes, no sea tan incoherente". Una y otra vez, le ha recordado cómo se oponía a los acuerdos de Sánchez con ERC y con Podemos.

La respuesta de Moreno a Díaz ha sido de una dureza nunca vista: "Lo único que ha empeorado en Andalucía es la oposición. No ha sido capaz de asumir lo que ocurrió el 2 de diciembre, algo habrá hecho mal para que usted haya sido la última en apagar la luz en la Junta de Andalucía".