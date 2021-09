Las autoridades sanitarias confían que no haya una sexta ola en Andalucía aunque sí "rebrotes pequeños"

Inmaculada Salcedo, coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, espera que no se produzca la temida sexta ola, "pero sí rebrotes pequeños", Salcedo avisa no obstante, que si no se respetan las normas de Covid-19, "tendremos, seguramente, rebrotes mucho mayores".

Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha indicado que "quiere creer" que no va a haber sexta ola, aunque ha precisado que "no lo sabe porque puede haber alguna variante". "Lo razonable es que las incidencias altísimas se acaben", ha precisado.

Además, ha subrayado que "la situación de la pandemia en Andalucía a día de hoy ha mejorado muchísimo" y, por ello, la tasa de incidencia acumulada se sitúa por debajo de 80 casos por cada 100.000 habitantes.

La experta lo ha calificado de "buenísima noticia", aunque ha precisado que "superar del todo el Covid" es "complicado": "Creo que será un virus con el que conviviremos de forma sistemática". Sin embargo, ha considerado que "toda esta influencia letal que ha tenido sobre nosotros la podremos superar con las vacunas y las medidas farmacológicas que hemos ido aplicando".

Respecto a la hospitalización, ha subrayado que ha bajado "drásticamente" y que los ingresos "son cada vez menos afortunadamente". A pesar de esta bajada, en la Unidad de Cuidados Intensivos los pacientes "se mantienen mas tiempo" porque son enfermos "más graves y coincide habitualmente que son personas no vacunadas o con alguna enfermedad de base que hace que su evolución sea más grave". "Por eso tenemos que seguir con la guardia levantada", ha remarcado.

"La población andaluza en general ha respondido muy bien a la vacunación", ha resaltado Salcedo, que ha pedido a quienes no han recibido la inoculación que "se informen" porque "el desconocimiento es muy atrevido" y "puede dar lugar a que cojan la enfermedad, la transmitan, se pongan enfermos, ingresen e incluso mueran". "La vacuna es la medida de prevención primaria que tenemos actualmente frente a la Covid-19", ha asegurado.

Andalucía tiene previsto empezar a vacunar a los residentes en centros de mayores este martes. Salcedo ha explicado que el Comité de expertos estaba de acuerdo con inocular la tercera dosis y, en cuanto se ha tenido la oportunidad, "se va a poner inmediatamente" porque las personas mayores "pierden un poco la inmunidad por razón de edad", algo que también ocurre con pacientes con enfermedades de base.

Preguntada por las procesiones y espectáculos taurinos que se han celebrado durante este fin de semana, ha afirmado que "todos deseamos la normalidad cuanto antes". "Yo diría que con mucha cabeza se debe seguir avanzando en este terreno, manteniendo distancia, mascarilla y lavado de manos", ha señalado.

Por el contrario, ha reconocido que "se le ponen los pelos de punta" con las imágenes del macrobotellón en ciudades como Madrid o Barcelona. "Si hay suerte, probablemente ellos no enfermen de gravedad, pero pueden contagiar, por ejemplo, al compañero de al lado que puede tener algún tratamiento", ha lamentado.