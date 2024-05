El cartel de este año es un “brindis por la salud”

El artista es natural de Badajoz, aunque lleva varios años viviendo en Los Barrios, pueblo al que está muy agradecido por lo bien que lo ha acogido. Desde pequeño se ha interesado por el arte, ya que su abuelo era una persona muy creativa que le influenció mucho para que él llegara a ser un artista. Ha estudiado en Mérida y Sevilla. Su profesión es la de restaurador y conservador de obras de arte.

Durante su vida ha llevado a cabo muchos carteles de fiestas populares, como Ferias y Semana Santa. Este es el segundo año que obtiene este reconocimiento en Los Barrios, pueblo al que llegó con su pareja y en la que compagina su trabajo de restaurador con un negocio que tiene desde hace diez años: una floristería.

-¿Cómo es el trabajo con las flores?

-Tiene su rama artística y en el día a día desarrollo mi creatividad en ese aspecto. Sobre todo en los pasos procesionales o en las bodas que me encargan.

-¿Qué nos puede contar del cartel de este año?

-Es un acrílico sobre lienzo y representa principalmente a un modelo, que es mi pareja, vestido con el traje de corto típico de los caballistas y de la Feria. De fondo aparece el pueblo de Los Barrios, destacando la torre y la casa Urrutia. El modelo porta en una mano un catavinos y en la otra la estampa de San Isidro con las espigas de trigo típica del día del patrón. En la cintura tiene colgada la medalla de la Hermandad de San Isidro.

- ¿En qué se ha inspirado?

-Mi pareja el año pasado sufrió un accidente y no pudo disfrutar de la Feria al cien por cien. Aunque no tiene nombre, al cuadro se le ha titulado popularmente como “un brindis por la salud”, ya que está dedicado a todas las personas que están enfermas o no pueden asistir a la feria por algún motivo. El cartel desprende mucha luz porque hace ilusión a la luz característica de los pueblos de Cádiz. El fondo celeste también desprende mucha luz, que hace ilusión a la luminosidad del Campo de Gibraltar, y por último, está decorado con una especie de bordado de los mantoncillos de Manila en el fondo del cielo.

-El cartel está lleno de referencias y tiene muchos detalles.

-Sí, la verdad es que me gusta que el cartel no tenga solamente lo que es la imagen en sí, sino que tenga un mensaje interno, que a primera vista a lo mejor no se ve, pero después lo analizas y te das cuenta de ese mensaje que transmite.

-¿Qué le gustaría resaltar de la Feria de Los Barrios?

-Sobre todo la buena acogida que dan a todos los que vienen, algo que han hecho conmigo en el pueblo, porque yo llevo doce años aquí y me han acogido súper bien. En Los Barrios me siento como en mi casa, es un placer estar aquí. Igualmente pasa en la Feria, en la que se viven momentos muy especiales. Te reúnes con personas que a lo mejor no las ves durante muchos años y te las encuentras en esos días y compartes momentos con ellas. Es lo que más destaco de la Feria, los buenos momentos que se pasan con los amigos y con los conocidos y los reencuentos con personas queridas en estos días de disfrute para el pueblo.