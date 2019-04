Referentes en la Educación idiomática

Con más de dos décadas de historia, TECS es todo un referente en la organización de programas de inmersión en inglés, tanto en España como en el extranjero, para jóvenes de entre 6 y 18 años.

La misión de TECS es ofrecer un complemento a la educación reglada de calidad desde el ámbito de la educación no reglada, brindando a sus alumnos la oportunidad de adquirir hábitos, actitudes, valores y conocimientos que complementan a los aprendidos en el colegio y en casa.

Para ello cuenta con una completa oferta formativa en este campo: ocho campamentos de inmersión lingüística en territorio nacional, seis de ellos en la provincia de Cádiz, uno en la Sierra de Gredos y otro y 1 en pleno Valle de Valdebezana (Burgos). Todos ellos con metodologías propias y adaptados a diferentes edades, niveles madurativos y niveles idiomáticos.

Asimismo, ofrece 14 programas en el extranjero, entre los que destaca su programa en Gales, para un exclusivo grupo de 18 alumnos y basado en la inmersión lingüística y cultural total a través del aprendizaje por proyectos.

Pero, ¿qué es lo que diferencia a TECS? ¿Sobre qué pilares se sustenta esta institución? Como explican desde el propio centro, "nuestras señas de identidad y nuestra apuesta por la excelencia educativa se basan en cuatro pilares básicos".

El primero de ellos son las metodologías propias. En ellas se unen el aprendizaje con la diversión y el desarrollo. Entre 145 y 195 horas de contacto garantizado con el inglés. Por las mañanas con 4 horas de divertidas y dinámicas clases y, por las tardes, entretenidos talleres y una gran variedad de actividades. TECS ofrece un equilibrio entre competencias lingüísticas, diversión, actividades culturales y educación en valores.

El segundo de los pilares son los profesionales nativos y titulados. Éstos están en constante formación para estar en sintonía con las últimas tendencias en educación y así ofrecer una formación de calidad a sus alumnos y campistas.

El tercer de los pilares es que las ratios que se manejan en TECS son muy reducidas. Un monitor por cada cuatro jóvenes. Esto garantiza una inmersión lingüística de calidad y una excelente supervisión.

Y, finalmente, un afán de superación que nos lleva diseñar talleres, proyectos, clases, excursiones que fomentan que los alumnos y campers encuentren la motivación que necesitan.

Además de estos pilares, en sus campamentos, TECS presta especial atención a todos los aspectos relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar de los más de 1.000 alumnos que acuden a sus programas cada año. Y, por supuesto, no descuidan el soporte de las familias con un apoyo telefónico durante los siete días de la semana, 24 horas del día.

En definitiva, la filosofía TECS es "Much More than English". Así, en sus programas de verano no solo se enseña inglés, también se complementa el desarrollo evolutivo de los jóvenes, desde la independencia que un niño gana al salir de casa hasta la pasión por el aprendizaje de un idioma, pasando por muchos otros como el compañerismo, la responsabilidad, el valor del esfuerzo o la honestidad.

Es por estos motivos, y muchos más, por los que más de 20.500 familias ya han confiado en los programas de verano TECS como sinónimo de calidad. Más información 900 878 160 o www.tecs.es