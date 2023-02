Nueva protesta en Andalucía pide una solución a situación Atención Primaria

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han vuelto a protagonizar una nueva jornada de protesta ante los centros sanitarios andaluces para reclamar una "solución negociada a la situación" de la atención primaria. Estos sindicatos, que están representados en la Mesa Sectorial de Salud, reivindican “medidas globales” que mejoren la situación de los centros de salud y de los profesionales de todas las categorías.

Exigen una serie de medidas que pasan por un incremento del presupuesto, mejoras de retribuciones, incrementos de plantilla (que, para que sean reales, deben incluir la cobertura al 100% de las ausencias), incorporación de nuevos profesionales, reducción de pacientes por consulta y refuerzo de personal administrativo, entre otras.

Los sindicatos reclaman también la “inmediata retirada” del borrador de orden que, según denuncian, pretende privatizar consultas de Atención Primaria, un proyecto que "no se ha negociado ni con la sociedad ni con los sindicatos, ya que ni siquiera se nos consultó sobre su contenido, y que supone una auténtica aberración que pone de manifiesto la falta de capacidad para generar soluciones al grave problema que tiene el sistema por parte de la Consejería de Salud”, aseveran.

“Una cuestión tan importante se tramitó a mediados de agosto y se incluyó a hurtadillas en la orden, dado que sólo aparece en una tabla que establece una cantidad por consulta dentro de un documento de un total de 27 páginas. Y, aunque se dio audiencia a la Confederación de Empresarios de Andalucía y a la Alianza de la Sanidad Privada Española, se excluyó a los sindicatos”, denuncian CCOO, UGT y CSIF. Denuncian que con esta orden, “de manera sorprendente”, la Junta “pagaría mucho más” por esas consultas externalizadas que lo que cobraría un profesional del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según los sindicatos, una empresa privada que viera a 16 pacientes en una tarde cobraría un total de 1.040 euros, mientras que un médico del SAS que atendiera esas consultas, en horario de tarde, cobraría un total de 214,65 euros, lo que supone pagar por un servicio con menor número de pacientes un 484.50 % más que si el mismo servicio se atendiera en los servicios públicos.

Han exigido al SAS que se siente a la mesa de negociación para abordar soluciones globales a la Atención Primaria, que pasan por "la mejora de su financiación y de su organización y no por su privatización", y han advertido de que no se pueden dar "soluciones improvisadas para una sola profesión de las muchas que prestan servicios en nuestros centros de salud” y advierten además que, si el SAS no muestra una "auténtica voluntad negociadora", las movilizaciones no van a cesar. "Al contrario, se van a intensificar", puntualizan.

Los sindicatos comenzaron sus protestas el pasado 31 de enero en Cádiz y llevan protestando en todas las provincias cada jueves desde esa fecha y han concentrado en concreto, en el Centro de Salud Meditérráneo-Torrecárdenas de Almería; el Centro de Salud Meléndez Tolosa de Algeciras; el Centro de Salud de Cabra; el Centro de Salud de Órgiva; el Centro de Salud del Torrejón; el Centro de Salud de Úbeda; el Centro de Salud Arroyo de la Miel-Benalmádena; y el Centro de Salud Los Carteros de San José de la Rinconada.