La Loyola apremia a la Junta para impartir Medicina en Sevilla antes de diciembre

Celeridad. Es lo que reclama la Universidad Loyola a la Junta de Andalucía para poder impartir el grado de Medicina este curso en su campus sevillano. La titulación ha recibido ya el visto bueno del Consejo General de Universidades (órgano estatal), por lo que ahora debe contar con la aprobación del Gobierno autonómico, previo informe (no vinculante) del consejo universitario andaluz. Un trámite que no debe demorarse más de 10 días para que el deseo de 180 estudiantes -la cifra de jóvenes que hicieron las pruebas previas a la inscripción- se vea cumplido y no se retrase un año entero.

Poco a poco la oferta de titulaciones del campus de Salud de la Loyola se va completando. La última en incorporarse ha sido Enfermería. Lo hizo ya comenzado el curso, después de la aprobación de la Junta. Esta titulación se oferta en Córdoba y Sevilla. Ahora le toca el turno a Medicina, aunque el tiempo juega en contra.

Debe recordarse que ambas enseñanzas se han enfrentado a varios tropiezos desde que la institución jesuita puso en marcha su tramitación. El primero fue el de la Accua (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía), que emitió un informe desfavorable de ambas. Este traspié motivó que la universidad privada recurriera al Consejo General de Universidades, que se pronunció de manera positiva hace meses sobre el grado de Enfermería. Una vez reevaluado por la Accua, el consejo de Gobierno de la Junta dio la aprobación definitiva, lo que permitió la matriculación de los alumnos para las 120 plazas que componen dicha titulación.

60 plazas

Quedaba entonces la duda sobre Medicina, para la que en primavera 180 estudiantes se enfrentaron a una prueba de acceso para los 60 puestos ofertados en el campus sevillano que la institución posee en el término municipal de Dos Hermanas. El Consejo General de Universidades se ha pronunciado recientemente. Lo hizo mediante una resolución del pasado 6 de noviembre, a la que este periódico ha tenido acceso. En ella emite un informe favorable "a la verificación del plan de estudios del grado en Medicina por la Universidad Loyola Andalucía".

A partir de ahí, como en el caso de Enfermería, queda la segunda fase del proceso, en la que juega un papel fundamental el Ejecutivo andaluz para cumplir con los tiempos previstos por la Loyola. La Consejería de Universidades tendrá que convocar al consejo andaluz de universidades para evaluar el plan de estudios de esta titulación. El informe (lo más previsible es que resulte negativo) no es vinculante, pero sí se incluye como trámite previo a su aprobación por el consejo de Gobierno de la Junta. La institución jesuita contempla diciembre como fecha límite para impartir esta enseñanza superior. Para ello es necesario que el proceso que queda pendiente se acometa en un plazo de 10 días. El tiempo apremia. Y mucho.

Fuentes de la Loyola han confirmado la resolución de la comisión permanente del Consejo General de Universidades. "Nos alegra que nuestros esfuerzos estén a punto de verse recompensados y que la reputación de la universidad se haya salvaguardado, pese a las dudas infundadas que ha generado este largo proceso sobre la calidad del título presentado a la verificación", agregan desde la institución privada.

"Todo está preparado"

En la universidad jesuita reiteran que "todo está preparado" para poner en marcha el grado en cuanto obtenga la luz verde de la Junta, de ahí que incidan en la necesidad de que se acelere el proceso, contando siempre con las garantías requeridas. "Como en el caso del título de Enfermería, Loyola está preparada para poner en marcha el título de Medicina este mismo curso y completar, así, el mapa de titulaciones de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud", afirman fuentes de la citada institución.

"Esperamos que el Gobierno de la Junta de Andalucía muestre la misma diligencia que en el anterior caso y apruebe cuanto antes el acuerdo de implantación del título para hacerlo realidad, especialmente teniendo en cuenta la alta demanda que hay de estos estudios y la expectación que sigue existiendo entre los estudiantes que hicieron las pruebas de admisión y sus familias", abundan las fuentes señaladas.

A este respecto, debe recordarse que hace poco más de un mes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una entrevista concedida al Grupo Joly, adelantaba que la Loyola contaría finalmente con el grado de Medicina, una titulación incluida dentro de las medidas del Ejecutivo autonómico para hacer frente al déficit de sanitarios que padece el sistema público andaluz de salud. Aunque, eso sí, aseguró que tal enseñanza pasaría a incluirse en la oferta académica de la universidad privada el próximo curso, una fecha que descuadra los planes de la institución jesuita.

Más de 30 millones

Conviene no olvidar que la Loyola ha invertido más de 30 millones de euros en ampliar sus instalaciones en el campus sevillano, que se inauguraron a principios de este curso. En el nuevo centro adquiere especial importancia la Facultad de Ciencias de la Salud, donde además de Enfermería y Medicina se imparten Farmacia, Nutrición, Biotecnología, Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia. Dicho edificio, cuando se encuentre a pleno rendimiento, dará cabida a 1.800 estudiantes.

Al frente de la facultad se encuentran como decano Antonio Núñez Roldán y como vicedecana, Herminia Romero Ramos, dos profesionales con una destacada trayectoria en el ámbito sanitario. Sus instalaciones cuentan con un equipamiento pionero en este tipo de enseñanzas: paritorio, quirófano, sala de críticos, sala de UCI, triaje, cinco consultas y una sala multifusión. También se han alcanzado acuerdos con distintos centros de salud privados para que los estudiantes realicen prácticas.

La oferta en formación médica en Sevilla se verá ampliada a medio plazo con otra universidad privada: la CEU Fernando III, en Bormujos, cuya puesta en funcionamiento para el próximo curso aprobó hace varias semanas el Parlamento andaluz. En una segunda fase impartirá títulos sanitarios.