La Junta se aferra al no aumento de la fiscalidad para rechazar la tasa turística

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado al término del Consejo de Gobierno que "el aumento de la presión fiscal" y "la negativa del sector" son los principales argumentos para rechazar la implantación de la tasa turística en Andalucía. Asimismo, ha negado tal y como adelantara este periódico en el día de hoy que existan discrepancias en el seno del Ejecutivo sobre dicha implantación.

Fernández-Pacheco ha asegurado que "estamos en contacto con el sector turístico y desde luego lo que nos transmiten es que no quieren que se aplique la tasa turística" y esa es la "posición del Consejo de Gobierno, que siempre ha insistido en que no queremos aumentar la fiscalidad en Andalucía, porque hay que tener en cuenta que también se producen seis millones de desplazamientos por parte de andaluces que se verían afectados por el pago de esa tasa".

El consejero ha salido al paso de esta manera a la información adelantada por este periódico respecto a una postura del Consejo de Gobierno que no parece tan unánime como se hace ver, ya que desde la Consejería de Hacienda no se ven con malos ojos la introducción del pago de una cantidad diaria según el tipo de alojamiento que se utilice. Fernández-Pacheco ha asegurado que esas discrepancias no existen.

Desde la Junta, lo que sí se reclama es "una mejora en la financiación de los ayuntamientos que tienen verdaderos problemas a la hora de hacer frente al aumento de servicios", por lo que el portavoz ha apuntado a una "modificación de la política de la financiación local" como una de las alternativas al cobro de la tasa turística.

Adelante acusa a Bernal de defender a la patronal

En el mismo sentido, Adelante Andalucía, formación que impulsa la proposición de ley sobre el pago de esa tasa turística, ha acusado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, de "paralizar" la implantación de la tasa turística en la comunidad autónoma "defendiendo los intereses de la patronal" del sector por encima de los de los andaluces. Así lo ha denunciado el responsable de Organización, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en Sevilla en la que se ha referido a la proposición de ley para la implantación de una tasa turística en la comunidad autónoma que ha registrado su grupo en el Parlamento y que "sigue frenada por el PP", según ha criticado.

El representante de Adelante ha preguntado públicamente a Arturo Bernal "si es consejero de Turismo de los andaluces o es el portavoz de la patronal de hostelería", y le ha pedido que aclare "si está haciendo de comercial de los empresarios del turismo". En esa línea, Néstor Salvador ha insistido en criticar la posición del consejero "negándose a una cosa que es de sentido común, como es la ley de tasa turística, que ya defienden hasta sus propios alcaldes" del PP, "como el de Málaga", Francisco de la Torre, "que ha salido defendiendo que es de sentido común tener una tasa turística", según ha abundado.

El secretario de Organización de Adelante Andalucía ha remarcado que su partido defiende que dicha tasa turística "tiene que ir a vivienda pública" y a "revertir el impacto medioambiental que está teniendo el turismo en Andalucía", y ha sostenido que eso "sería beneficioso para los andaluces", pero "a día de hoy está paralizado por culpa del consejero de Turismo", que "está defendiendo los intereses de la patronal por encima de los derechos de los andaluces", según ha sentenciado antes de vaticinar que, "seguramente", cuando Arturo Bernal "se vaya" de dicho cargo que ocupa en el Gobierno andaluz, acabará con una "puerta giratoria colocado por la patronal".

Desde Adelante han instado así al consejero a que "deje de servir a los intereses privados de unos cuantos y sirva a los intereses de los andaluces", y se han preguntado cuánto dinero "vamos a perder los andaluces esta Semana Santa por no tener una ley de tasa turística", y "cuánto podríamos recaudar" cuando "miles de turistas vengan" a la comunidad con ocasión de esa celebración religiosa con esa tasa que serviría para "invertir, por ejemplo, en vivienda social". El representante de Adelante ha concluido criticando que el consejero "se está poniendo de parte de una parte muy pequeña de la sociedad andaluza, de la patronal del turismo, que es la que se opone radicalmente a una cosa que es de sentido común", y a "una ley que ya se aplica en las grandes ciudades de Europa", como Roma o Berlín, y "que aquí no se quiere aplicar por unos intereses privados", según ha sentenciado.