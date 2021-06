Felipe VI define a Clavero como "figura clave" de la Andalucía moderna

Felipe VI ha expresado este lunes su "gran tristeza" por el fallecimiento del exministro de UCD Manuel Clavero, de quien ha asegurado que fue "figura clave de la reciente historia de la Andalucía moderna".

El rey ha transmitido sus condolencias horas después de haber recibido este mediodía en Sevilla la I Medalla de Honor de Andalucía concedida por el Gobierno de la Junta.

"Con gran tristeza conocemos en Sevilla el fallecimiento de Manuel Clavero Arévalo, figura clave de la reciente historia de la Andalucía moderna", asegura el jefe del Estado en un mensaje en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado que su primer acto al frente del Gobierno andaluz fue visitar en su casa particular al exministro, que le dio un consejo que sigue "a pies juntillas: Andalucía siempre por delante".

Moreno ha ensalzado en Canal Sur Radio la figura del "padre de la Andalucía moderna" y "una figura emblemática de la historia de la transición y del autonomismo andaluz".

"Siento tristeza porque perdemos a un hombre sabio, humilde, clarividente, que representa muchas cosas de esa dignidad del pueblo andaluz y de anteponer los intereses de Andalucía a los intereses particulares", ha resumido.

Ha subrayado también la "suerte" que tuvo al poder "compartir impresiones" con Clavero durante aquella visita, que se convirtió en su primer acto como presidente andaluz, en la que mantuvieron "una hora y media de charla" y en la que recibió "muchas claves" por parte del dirigente de la transición.

"Me dijo Andalucía primero, no te dejes arrastrar por nada, y eso no se me olvidará nunca", ha dicho Moreno, que asegura que le da igual lo que digan en su partido o en otros ámbitos: "Andalucía es mi primer servicio y objetivo y de ahí no me va a mover nadie".

Ha destacado que Clavero tenía "un amor muy fuerte a Andalucía, junto al bagaje de la transición y lo complicado que fue entendernos y conseguir una autonomía tan amplia, además de mucha solvencia intelectual pero con mucha humildad".

También la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado tras conocer la noticia del fallecimiento que "su firmeza fue clave para que hoy podamos reivindicar el 28-F", en referencia al referéndum por el que Andalucía conquistó la autonomía plena.

Lo ha subrayado en un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter, en el que ha señalado también que fue una "figura clave de la Transición, artífice del Estado de las Autonomías y padre de la Andalucía moderna".

"Su firmeza fue clave para que hoy podamos reivindicar el 28F. Adiós profesor", finaliza el mensaje de la vicepresidenta, quien se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla, de la que Clavero fue rector y donde impartió clases como profesor de Derecho Administrativo.

La todavía secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado el fallecimiento de Clavero Arévalo, del que ha resaltado su "tesón" en el 28F y al que ha calificado como "figura clave" para la autonomía de Andalucía.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Díaz ha subrayado la "firmeza" del exministro en el 28F, así como su diseño del Estado de las Autonomías, que "le otorgan un importante lugar en la historia".

El recién elegido candidato socialista a la Junta y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, también ha destacado que "la autonomía andaluza no se entendería sin la decisiva aportación de Manuel Clavero, al que define como un "gran protagonista de la historia de Andalucía".

"Su determinación y firmeza fueron claves para que hoy podamos reivindicar el 28F", ha añadido Espadas, que ha trasladado su pésame a familia y amigos de Clavero Arévalo.