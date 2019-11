Una mayoría cree justa la sentencia del caso ERE

Un 46,6% de los españoles considera que la sentencia del caso ERE, conocida este martes, ha sido justa. Según una encuesta de Ipsos para este diario, esta mayoría considera adecuado el fallo de la Audiencia de Sevilla que condena al ex presidente de la Junta Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación y a José Antonio Griñán, a una pena de seis años de prisión por malversación.

Un amplio 19,7% no la cree ni justa ni injusta, mientras que los que la consideran un error es del 15%. Aunque hay diferencias de valoración entre los encuestados según sus preferencias políticas, éstas no son amplias. Un 43,7% de quienes votaron al PSOE la consideran justo frente a sólo un 10,5% que la tacha de improcedente. El mayor grado de aceptación se da entre los votantes de Más País.

El grado de aceptación general es algo menor al de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, que fue del 51%, según Ipsos.

En su sentencia, la Audiencia de Sevilla ha reprocha a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los otros ex altos cargos que han sido condenados, que eran “plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad” de los actos en los que participaron y que, según el tribunal, permitieron que se produjera el fraude de los ERE. La sentencia señala que la decisión de dar estas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década “no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Por ello, la actuación de la Junta “necesariamente tenía que venir refrendada por el presidente, en la persona del acusado Manuel Chaves”, dice la sentencia, que añade que “lo lógico es que el presidente tomara las decisiones oportunas para que desde la administración pública andaluza se diera una respuesta adecuada” a los grandes crisis empresariales y la pérdida de puestos de trabajo.

La máxima condena, 7 años, 11 meses y 1 día, por los delitos continuados de malversación y prevaricación, ha sido para Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero. Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, los ex secretarios generales han sido absueltos del delito continuado de malversación, aunque están condenadas a 9 años de inhabilitación por prevaricación, excepto Lourdes Medina, que ha sido inhabilitda por 8 años, 6 meses y un día.El ex director de Idea, Jacinto Cañete, ha sido absuelto de malversación y condenado a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación.Por otro lado, los dos absueltos de la sentencia de los ERE han sido Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía y Francisco del Río, ex jefe del gabinete jurídico