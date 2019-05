Cristóbal Montoro en el portaviones de la Junta

Juan Bravo (Palma, 1974) es la sorpresa del Gobierno andaluz, no sólo porque el consejero de Hacienda fuese un imprevisto -sustituyó al primero porque enfermó-, sino porque a su condición de hacendista, une un perfil político muy acentuado. Esta semana ha presentado su primer presupuesto autonómico, y el martes, cuando la Consejería bullía por las prisas, invitó a almorzar al ex ministro Cristóbal Montoro en el edificio del World Trade Center, en Sevilla. No estuvieron solos, ya que Bravo se llevó a su equipo de dirección e invitó a los delegados de la Junta en las provincias, que son, a su vez, los representantes territoriales de Hacienda. El consejo que les dio quien fuese ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy: la bajada de impuesto no da tantos votos como se supone y lo válido, lo que pesa, es la ortodoxia presupuestario. El rigor, que lo que se escriba, se cumpla. Ése, según Montoro, es uno de los éxitos de Alemania.

Antes de ser nombrado consejero, Bravo fue diputado del PP por Ceuta y, antes, inspector de Hacienda en Jaén y jugador del Jaén Fútbol Sala. Montoro es catedrático de Hacienda Pública, ex ministro y, según los detractores de la derecha no cobarde, un socialdemócrata encubierto. Una cuestión de perspectiva, claro; depende de la situación del observador. En la actualidad, se dedica a sus nietos.

Montoro le dijo al equipo de Bravo que son "el portaviones de la Junta", y que "esto os va a salir bien". Insistió en lo de la rebaja fiscal, que juzgó como muy positiva, pero poco eficaz desde el punto de vista electoral. Y es que, según el ex ministro, la telematización del pago de impuestos hace que el contribuyente pierda la noción de los que se ahorra.

El ex ministro del PP aconsejó que invirtiesen todo los posible en Sanidad . "Siempre es poco, y el sistema español es uno de los mejores del mundo, siempre le devuelve más a la sociedad de lo que ésta le da", les indicó a los comensales. "Es la inversión social más rentable", subrayó. Según les valoró el ex ministro, el sistema español ya es mixto, como demuestra Muface y las desgravaciones fiscales tan importantes que existen para los tenedores de seguros de salud privados. Por eso cree, que es fundamental un pacto de Estado que aborde sin demagogia cómo debe ser el sistema del futuro para que siga siendo sostenible, y uno de los caminos es seguir ahondando en las fórmulas mixtas que, de hecho, ya funcionan bien.