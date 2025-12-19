Tres empresarios se disputan oficialmente la gestión de la plaza de toros de Algeciras

Tres ofertas compiten ya de manera oficial por la gestión de la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, uno de los cosos de referencia en la provincia de Cádiz. Cerrado el plazo de presentación de propuestas en la medianoche del miércoles 17 de diciembre, el concurso público entra ahora en su fase clave, con tres nombres sobre la mesa: Espectáculos Carmelo García, Circuitos Taurinos, de la mano de Carlos Zúñiga, y Euro Tauro Luján, encabezada por Enrique Luján.

La apertura del sobre técnico estaba prevista para este jueves 18, aunque finalmente no se llevó a cabo, mientras que la oferta económica se conocerá previsiblemente el próximo lunes 22 de diciembre, fecha que marcará un nuevo paso en un proceso que definirá el futuro taurino de la ciudad para los próximos años.

García, el aval de la experiencia

Entre los aspirantes figura la empresa que ha venido gestionando Las Palomas en los últimos años. Espectáculos Carmelo García ha sido adjudicataria del coso algecireño entre 2021 y 2025, un periodo que constituye su principal aval dentro del concurso. Su trayectoria empresarial se extiende por varias plazas de tercera categoría como Sanlúcar de Barrameda, Osuna, Villacarrillo, Talayuela, San José del Valle o Peraleda de la Mata.

No obstante, su última Feria Real, la de 2025, dejó sensaciones encontradas. El descenso del número de abonados, la ausencia de las dos figuras más demandadas del escalafón —Morante de la Puebla y Roca Rey— y unas entradas discretas generaron críticas entre la afición. A ello se sumaron episodios controvertidos como la limpia de corrales de 2024, cuando varios toros lidiados en Algeciras durante la corrida concurso de ganaderías gaditanas figuraron con anterioridad como sobreros en otras plazas de España.

Con todo, Carmelo García cuenta con un amplio recorrido en el sector: fue novillero desde 1980, tomó la alternativa como matador en 1987 y desarrolló una extensa carrera como banderillero —durante casi dos décadas junto a Jesulín de Ubrique— antes de retirarse en 2007 para centrarse plenamente en su faceta empresarial.

Zúñiga, el gran rival con proyección nacional

El otro gran nombre propio del concurso es el de Carlos Zúñiga, al frente de Circuitos Taurinos, una empresa fundada en 1995 y con una trayectoria continuada en plazas de segunda categoría como El Puerto de Santa María, Gijón, La Coruña, Zamora, Aranjuez, Colmenar Viejo o Burgos, además de su paso por una plaza de primera como Zaragoza.

Actualmente, Circuitos Taurinos mantiene la gestión de recintos tan consolidados como Aranjuez, El Puerto de Santa María —con concesión vigente hasta 2028—, Colmenar Viejo, Gijón, Palencia, Valdemorillo o Navaluenga. En el caso de El Puerto, su modelo ha supuesto una recuperación de frescura y atractivo, con carteles equilibrados, presencia de figuras y una estrategia que combina tradición, renovación y proyección mediática.

Zúñiga aterriza en el concurso de Algeciras con un perfil que destaca por su estructura empresarial, su solvencia económica y técnica y una implantación nacional que le permite moverse en plazas de mayor exigencia, convirtiéndose en el principal rival a batir dentro del proceso.

Un tercer aspirante con perfil más modesto

Completa la terna Enrique Luján, al frente de Euro Tauro Luján, una empresa habitual en plazas de tercera categoría como Baeza, Tudela o Íscar, y con presencia ocasional en otras localidades como Ubrique. Su candidatura, más modesta en comparación con las anteriores, se apoya en su experiencia en cosos de menor entidad.

Deciden criterios subjetivos

El concurso público determinará quién se encargará de la explotación taurina de Las Palomas durante las temporadas de 2026, 2027 y 2028, con la opción de organizar festejos adicionales y una posible prórroga de un año más, hasta 2029, si así lo decide el Ayuntamiento.

El pliego establece unos requisitos que solo empresas con trayectoria sólida pueden cumplir. En el apartado económico, se exige un volumen anual de negocio mínimo de 500.000 euros en el mejor de los tres últimos ejercicios. En el plano técnico, los licitadores deben acreditar haber gestionado, sin incidencias y con todos los pagos al día, una plaza de segunda categoría en los últimos tres años.

El sistema de adjudicación prioriza claramente la calidad de la programación: el canon económico —con un mínimo de 6.000 euros anuales— aporta solo 20 puntos, frente a los 80 puntos reservados a criterios subjetivos. De ellos, 55 valoran la calidad de los carteles, 15 la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo ‘Miguelín’ y 10 las acciones de promoción, publicidad y actividades culturales asociadas a la feria.

Interesados que se quedan fuera

Fuera del concurso han quedado, al no cumplir las exigencias técnicas del pliego, dos proyectos que habían mostrado interés por Las Palomas pero que finalmente no han presentado oferta. Se trata de la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán, creada en 2024 por el matador utrerano Curro Durán junto a su hermano José, y de Bullstar Espectáculos, fundada en 2019 y dirigida por Juan Antonio Medina.