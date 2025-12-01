Algeciras busca empresario para su plaza de toros: requisitos, fechas y cómo se elegirá al nuevo gestor de Las Palomas

El público de Las Palomas se asoma al túnel de cuadrillas para ver a Roca Rey, antes de hacer el paseíllo.

El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha el concurso público que decidirá quién gestionará la explotación taurina de la plaza de Las Palomas durante los próximos años. Se trata de un contrato ambicioso, complejo y altamente especializado: el empresario que logre la adjudicación organizará todas las corridas de la Feria Real de 2026, 2027 y 2028, además de los festejos opcionales que quiera añadir al calendario. La concesión podrá ampliarse un año más, hasta 2029, si el Ayuntamiento lo acuerda.

La licitación, cuyo pliego técnico ya está disponible, abre la puerta a que empresas taurinas presenten sus ofertas hasta el 9 de diciembre de 2025. Para entonces, cada aspirante deberá demostrar que tiene músculo económico y solvencia profesional.

Desde los toros hasta las ambulancias

El pliego deja claro que esta no es una concesión sencilla: el adjudicatario asumirá absolutamente toda la organización de los festejos taurinos, desde la adquisición de las reses y la contratación de figuras del toreo hasta la seguridad, la UVI móvil, las cuadrillas, los permisos, la promoción, el control de aforo, la limpieza, la venta de entradas y hasta la gestión de la carne de las reses sacrificadas.

Además, podrá explotar comercialmente la plaza durante los festejos: bares, publicidad, retransmisiones, almohadillas y cualquier otro ingreso derivado del espectáculo.

Requisitos duros: solo podrán competir empresas con trayectoria sólida

Para presentarse, la empresa deberá acreditar:

Un volumen anual de negocio de al menos 500.000 euros .

. Haber gestionado una plaza de toros de, al menos, 2ª categoría en los últimos tres años, y demostrar que lo hizo sin incidencias y con todos los pagos al día.

Este punto limita el concurso a empresas taurinas con experiencia real y contrastada, lo que garantiza —según el Ayuntamiento— un nivel profesional adecuado y la reducción del riesgo económico para las arcas públicas.

Tres corridas obligatorias con figuras

Durante la Feria Real, el adjudicatario tendrá que organizar tres corridas de toros como mínimo, con carteles de figuras y ganaderías de prestigio. Un comité de expertos —formado por tres empleados municipales: "dos aficionados de reconocida solvencia" y "un letrado especializado en contratación pública", según una nota de prensa difundida por el Ayuntamiento— evaluará la calidad de las ganaderías, el atractivo de los matadores y la estructura de los carteles, que deberán mantener el interés de la afición local.

Además, se podrán programar otros festejos taurinos fuera de la Feria Real, siempre con autorización municipal.

Manuel Escribano reza a la Virgen de la Estrella en la capilla de la plaza de Las Palomas. / Erasmo Fenoy

80% del peso: la calidad artística; 20%: el dinero

El sistema de adjudicación da un peso abrumador a la calidad de la oferta taurina.

Los criterios de valoración se dividen así:

a) 20 puntos para el canon económico (mínimo 6.000 euros/año, mejorable al alza).

b) 80 puntos para criterios subjetivos, evaluados por el comité de expertos:

55 puntos: calidad de la programación (toreros, ganaderías y festejos adicionales).

15 puntos: colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín”.

10 puntos: promoción, publicidad y actividades culturales asociadas a la Feria Taurina.

En otras palabras: ganará quien proponga los mejores carteles, ganaderías y proyectos culturales, no quien más dinero ofrezca al Ayuntamiento.

Aquí surge una incógnita clave: ¿cómo se mide la “calidad” de los toreros y de las ganaderías? El propio pliego reconoce que los criterios a valorar son la “importancia” de los toreros y ganaderías programados y su “interés para la afición de la ciudad”, conceptos ambos difícilmente cuantificables. El único criterio relativamente objetivo que introduce el documento es el siguiente: que la programación incluya matadores del grupo A de la temporada anterior, o, en su defecto, toreros que el comité de expertos considere de "especial relevancia" por su "trayectoria, prestigio o éxitos" en plazas de primera o segunda categoría.

Para entenderlo, conviene explicar brevemente que los matadores de toros se clasifican cada temporada en tres grupos: A, B y C. El Grupo A lo integran quienes acreditan al menos 37 corridas toreadas en España, Francia y Portugal. El Grupo B incluye a los toreros que han sumado entre 13 y 36 festejos, mientras que el Grupo C reúne al resto de matadores con menos actividad. Se trata de una clasificación oficial que ordena la profesión según la regularidad y demanda de cada espada.

El problema es evidente: estamos ante un pliego con un peso decisivo de criterios absolutamente subjetivos —la “importancia”, el “interés” o el “atractivo” de los toreros y ganaderías— que pueden convertir el proceso en un auténtico polvorín administrativo. No es descartable que empresarios no seleccionados presenten alegaciones, precisamente por la dificultad de justificar una puntuación artística que depende del criterio interno del comité de expertos.

En cuanto a las ganaderías, el pliego especifica que deben ser de “reconocido prestigio” y garantizar reses con la "presentación exigida en Algeciras". El comité de expertos valorará también la presencia de distintos encastes “de indudable interés para los aficionados”, otro criterio amplio que deja un margen de interpretación considerable.

David Galván y Enrique Ponce, en la plaza de toros de Las Palomas en 2024, antes de la retirada del valenciano. / Erasmo Fenoy

Entradas reservadas para el Ayuntamiento

El consistorio tendrá derecho a:

Palcos para protocolarios e invitados.

para protocolarios e invitados. Burladero propio y pases de callejón .

propio y . 150 entradas de sombra y 100 de sol y sombra por cada festejo.

Escuela Municipal y Jornadas

La empresa deberá permitir que la Escuela Municipal de Tauromaquia utilice la plaza para sus clases y clases prácticas, y facilitar el acceso gratuito de sus alumnos a los festejos.

También es obligatorio mantener las jornadas culturales previas a la Feria Real, coordinadas con la Delegación de Feria y Fiestas.

Empresarios que podrían concurrir al concurso

El mapa empresarial taurino ofrece varios nombres con opciones reales de presentarse al concurso en solitario. Entre ellos figura Carmelo García, responsable de la gestión de Las Palomas desde 2021 hasta 2025. Su empresa, Espectáculos Carmelo García, organizó la última Feria Real celebrada, la de 2025, marcada por un notable descenso en el número de abonados pero también por la experiencia acumulada de cuatro temporadas consecutivas al frente del coso algecireño. El pasado año, García no consiguió anunciar a las dos grandes figuras del momento: ni Morante de la Puebla ni Roca Rey estuvieron presentes en los carteles, un factor que generó críticas entre parte de la afición.

Otro candidato con plenas capacidades para concurrir en solitario es Carlos Zúñiga, actual empresario de la Plaza Real de El Puerto de Santa María a través de Circuitos Taurinos. Bajo su dirección, El Puerto ha recuperado dinamismo, presencia de figuras y una programación que combina tradición y renovación, una fórmula que ha devuelto brillo a uno de los recintos más emblemáticos de Andalucía.

En el extremo contrario se encuentran aquellos empresarios que, pese a su trayectoria, no podrían optar en solitario al concurso debido a que las plazas que gestionan pertenecen a categorías inferiores y no cumplen los requisitos exigidos. Es el caso de José Luis Lara, vinculado a la plaza de Estepona; Juan Antonio Medina, al frente del coso de Los Barrios; y Francisco Duarte, responsable de la gestión del Arenal, en La Línea de la Concepción.

Ninguno de ellos podría concurrir por sí solo, aunque sí tendrían la puerta abierta si se integran en una UTE junto a empresas de mayor peso, una fórmula habitual en concursos de plazas de primera y segunda categoría que exigen solvencia técnica y empresarial reforzada.

Carmelo García, José Ignacio Landaluce y Juana Cid durante la presentación de los carteles de la Feria Real de Algeciras 2025. / Espectáculos Carmelo García

ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL PLIEGO (CLAVE A CLAVE)

¿Qué está licitando el Ayuntamiento?

La concesión para gestionar toda la actividad taurina de la plaza de Las Palomas durante tres años (2026, 2027 y 2028), con opción a un cuarto (2029).

La gestión es indirecta, es decir: el Ayuntamiento cede la explotación y un empresario privado asume todo el riesgo económico y operativo.

La concesión incluye:

Organización de corridas obligatorias durante la Feria Real.

Eventos taurinos opcionales en otras fechas.

Todos los servicios: ganaderías, matadores, cuadrillas, personal, seguros, permisos, medios sanitarios, seguridad, limpieza, publicidad, entradas, barras, retransmisiones, etc.

Explotación económica de bares, publicidad, almohadillas, TV, etc.

El Ayuntamiento puede usar la plaza para actos culturales cuando quiera, mientras no se solapen con festejos del concesionario.

1-. Justificación

La organización de festejos taurinos es tan compleja, costosa y especializada que el Ayuntamiento entiende que es mejor transferir el riesgo al empresario.

La empresa asumirá todos los gastos, personal, ganado, infraestructuras, promoción, seguridad, permisos, seguros….

2-. Duración

3 años fijos : 2026-2027-2028

: 2026-2027-2028 1 año prorrogable: 2029, si el Ayuntamiento lo acuerda antes de que termine 2028.

3-. Condiciones económicas

El Ayuntamiento cobrará un canon mínimo de 6.000 euros al año , mejorable al alza por los licitadores.

, mejorable al alza por los licitadores. Se paga cada mes de enero (sin posibilidad de aplazar o fraccionar).

Valor estimado del contrato: 1.329.000 euros, que es lo que se calcula que ingresará la empresa con taquilla, bares, publicidad y TV.

4-. Requisitos para presentarse (solvencia)

Aquí está el filtro real: solo podrán competir empresas taurinas con experiencia sólida.

4.1) Solvencia económica

Tener un volumen anual de negocio ≥ 500.000 euros en el mejor de los últimos tres ejercicios.

4.2) Solvencia técnica

El criterio más duro:

Haber gestionado, como titular o concesionario, una plaza de toros de al menos 2ª categoría en los últimos 3 años .

en los . Y acreditar que la gestionó sin incidencias y con todo pagado.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores suma como acreditación complementaria.

5-. Festejos obligatorios

Durante la Feria Real, mínimo 3 corridas de toros.

Con máximos niveles de calidad:

Figuras del toreo.

Ganaderías de prestigio.

Reses con trapío excelente.

Interés para la afición local.

Podrán organizar festejos adicionales en la Feria o durante el resto del año (sujetos a autorización municipal).

6-. Jornadas de Tauromaquia

Obligatorio mantener las jornadas culturales previas a la Feria Real, coordinadas con la Delegación de Feria y Fiestas.

López Guío, durante su pregón en las Jornadas de Tauromaquia de Algeciras en 2023. / Erasmo Fenoy

7-. Plazo de obtención del pliego

Hasta el 9 de diciembre de 2025 a las 23:59. Esto indica también la fecha límite para presentar ofertas.

8-. Cómo se elige al ganador: 20 puntos automáticos + 80 puntos por calidad

8.1) Criterio automático – Oferta económica (20 puntos)

Cuanto más canon ofrezca la empresa, más puntúa.

8.2) Criterios sujetos a juicio de valor (80 puntos)

Evaluados por un comité de expertos.

a) Programación taurina (55 puntos)

Es el corazón del concurso.

Se valorará:

Calidad y relevancia de la terna de matadores (20 puntos)

(20 puntos) Prestigio de las ganaderías (20 puntos)

(20 puntos) Número y calidad de festejos adicionales (15 puntos)

b) Plan de ayuda a la Escuela Municipal de Tauromaquia (15 puntos)

Tentaderos, clases prácticas, formación (10 puntos)

Participación de alumnos en festejos en otras plazas (5 puntos)

c) Difusión, promoción y actividades culturales (10 puntos)

Publicidad, promoción taurina

Actividades culturales

Proyecto de Jornadas Taurinas

Antonio Ferrera saluda de capa a un toro de Victorino Martín en Algeciras. / Erasmo Fenoy

9-. Escuela Municipal de Tauromaquia

La empresa debe:

Permitir acceso a la plaza para clases (cuando no haya festejos).

Autorizar clases prácticas.

Facilitar acceso gratuito a los alumnos durante los festejos.

10-. Entradas gratuitas para el Ayuntamiento

