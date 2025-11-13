El Ayuntamiento de Algeciras saca a concurso la gestión taurina de Las Palomas para tres temporadas, con un nuevo sistema de puntuación artística

El Ayuntamiento de Algeciras ha sacado a licitación la gestión del servicio público de explotación taurina de la plaza de toros Las Palomas. El nuevo contrato, que se extenderá durante las temporadas de 2026, 2027 y 2028 —con la posibilidad de prorrogarse un año más, hasta 2029—, abre así una nueva etapa para el coso algecireño tras la finalización de la concesión actual, en manos del empresario Carmelo García desde 2021.

El pliego contempla la organización de todos los espectáculos taurinos, con especial atención a la Feria Real, considerada el gran acontecimiento taurino de la ciudad. Además, la concesión incluye la explotación de bares, la publicidad, la venta de almohadillas y cualquier otra actividad comercial dentro del recinto.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en un plazo de 26 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante. La presentación se realizará exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes de las 23:59 del último día del plazo.

Más peso para la calidad artística

El nuevo pliego introduce una novedad relevante respecto a licitaciones anteriores: se reduce la puntuación asignada al canon económico —que parte de un mínimo de 6.000 euros anuales— y se refuerzan los criterios artísticos y culturales. El objetivo, según fuentes municipales, es “priorizar la calidad de los carteles, la variedad de ganaderías y la promoción de la tauromaquia como elemento cultural de la ciudad”.

La valoración de las ofertas recaerá en un comité de expertos formado por tres empleados municipales: "dos aficionados de reconocida solvencia" y "un letrado especializado en contratación pública", según una nota de prensa difundida por el Ayuntamiento. Este comité analizará la composición de los carteles propuestos, el prestigio de los toreros y ganaderías, el atractivo para la afición y la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo Miguelín.

En el caso de los matadores, se valorarán los compromisos con toreros del grupo A de la temporada anterior o con diestros de especial relevancia por su trayectoria y éxito en plazas de primera o segunda categoría. También se tendrá en cuenta la presencia de ganaderías "de reconocido prestigio" y de distintos encastes que aporten interés al ciclo taurino algecireño.

David Galván conversa con Morante de la Puebla antes de hacer el paseíllo en Algeciras. / V.L.

Obligaciones de la empresa concesionaria

La empresa adjudicataria asumirá durante el periodo de concesión la organización integral de los festejos, incluyendo la contratación de toreros y ganaderías, el montaje de la infraestructura sanitaria (quirófano, médicos y ambulancias), la seguridad, la limpieza, la venta de entradas, los carteles y la gestión de los bares del recinto.

El contrato establece la obligatoriedad de celebrar tres corridas de toros durante la Feria Real, aunque se valorará positivamente la organización de otros festejos taurinos complementarios.

El modelo de concesión mantiene la fórmula de gestión indirecta: la empresa asumirá el riesgo económico de la explotación, cuyos beneficios dependerán de la asistencia de público y de su capacidad para generar ingresos complementarios.

Un coso con historia y relevo empresarial

La decisión de licitar nuevamente el coso llega al término de la actual concesión, que ha estado en manos de Espectáculos Carmelo García desde 2021. El anterior proceso de adjudicación, lanzado en aquel año, estuvo rodeado de cierta incertidumbre tras la retirada del primer clasificado, el empresario José Montes, lo que obligó al Ayuntamiento a adjudicar el contrato a la segunda oferta mejor valorada.

La Monumental Las Palomas, inaugurada en 1969, es una plaza de segunda categoría con capacidad para más de once mil espectadores. En los últimos años, el coso ha visto reducirse el número de abonados, una circunstancia que el Consistorio espera revertir con una nueva etapa de gestión orientada a reforzar la calidad de los carteles y a reactivar la afición local.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este nuevo pliego busca “mantener viva la tradición taurina de Algeciras con criterios de calidad y transparencia”. La colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia y la promoción cultural de la fiesta figuran entre los aspectos que más peso tendrán en la adjudicación, con la vista puesta en consolidar a Las Palomas como uno de los referentes taurinos del sur peninsular.