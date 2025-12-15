Los empresarios que pugnan por la plaza de toros de Algeciras

La carrera por dirigir la plaza de toros de Algeciras entra en su semana decisiva. Cuatro empresarios —dos consolidados y dos emergentes— contemplan la posibilidad de competir por la gestión del coso de Las Palomas durante las próximas temporadas, en un concurso público que definirá la programación taurina de 2026, 2027 y 2028, con opción de prórroga hasta 2029.

El plazo para presentar ofertas finaliza el miércoles 17 de diciembre a las 23:59, mientras que la apertura del sobre técnico se celebrará el jueves 18, y la oferta económica se desvelará el lunes 22. Sobre la mesa, un contrato que garantizará al adjudicatario la organización de todas las corridas de la Feria Real y la opción de sumar festejos extraordinarios.

Así es la solvencia exigida

El Ayuntamiento ha fijado unos requisitos que solo las empresas taurinas con trayectoria sólida pueden cumplir.

Para optar al concurso, las candidaturas deben acreditar:

Solvencia económica : volumen anual de negocio ≥ 500.000 € en el mejor de los tres últimos ejercicios.

: volumen anual de negocio ≥ 500.000 € en el mejor de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica : haber gestionado en los últimos tres años una plaza de toros de segunda categoría, sin incidencias y con todos los pagos al día.

: haber gestionado en los últimos tres años una plaza de toros de segunda categoría, sin incidencias y con todos los pagos al día. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores suma como acreditación complementaria.

Este filtro deja fuera a pequeñas empresas que solo podrán competir mediante alianzas estratégicas con grupos de mayor tamaño.

¿Quiénes son los posibles candidatos?

1. Carmelo García: el gestor que ya conoce Las Palomas

Espectáculos Carmelo García es uno de los nombres fuertes. Su empresa dirige actualmente varias plazas de tercera categoría —Sanlúcar de Barrameda, Osuna, Villacarrillo, Talayuela, San José del Valle y Peraleda de la Mata—, pero su mayor aval está precisamente en Algeciras: ha gestionado Las Palomas entre 2021 y 2025.

Su última Feria Real, la de 2025, estuvo marcada por el descenso de abonados y por la ausencia de las dos figuras del momento —Morante de la Puebla y Roca Rey—, algo que generó críticas y entradas discretas. A ello se sumó el malestar provocado por el cese del personal de plaza para sustituirlo por su propio equipo, el mismo que trabaja con él en otras plazas.

Aun así, García cuenta con un largo recorrido profesional: novillero en 1980, matador desde 1987 y banderillero durante casi dos décadas junto a Jesulín de Ubrique, hasta su retirada en 2007 para dedicarse por completo a su faceta empresarial.

2. Carlos Zúñiga: el gran competidor

El otro candidato potente sería Carlos Zúñiga, gerente de Circuitos Taurinos, una empresa fundada en 1995 y con experiencia continuada en plazas de segunda categoría —El Puerto de Santa María, Gijón, La Coruña, Zamora, Aranjuez, Colmenar Viejo o Burgos— y también en una plaza de primera: Zaragoza.

Actualmente mantiene la gestión de Aranjuez, El Puerto (hasta 2028), Colmenar Viejo, Gijón, Palencia y Navaluenga. Bajo su dirección, El Puerto ha recuperado frescura y presencia de figuras, con carteles equilibrados y una estrategia que mezcla tradición y renovación. Su reputación es tal que fue uno de los candidatos finales para gestionar La Maestranza de Sevilla, aunque el concurso recayó en José María Garzón.

Si finalmente toma la decisión de presentarse al concurso, Zúñiga llegaría a Algeciras como el rival a batir, con solvencia económica, técnica y una proyección nacional muy consolidada.

Monumento a Miguel Mateo 'Miguelín' en la explanada de la plaza de toros de Algeciras. / E.S.

3. Juan Antonio Medina: la apuesta local con respaldo mexicano

Al otro lado del tablero aparece Juan Antonio Medina, al frente de Bullstar Espectáculos, fundada en 2019. Medina ha organizado festejos en la reinauguración de la plaza de Los Barrios en 2025 y en cosos de tercera categoría como Socuéllamos, Hellín, Soria, Niebla o Priego de Córdoba.

Su vínculo con el toreo es profundo: fue alumno de la Escuela Taurina de Algeciras desde los nueve años y llegó a torear como novillero con picadores. Sin embargo, su empresa no alcanza los requisitos de solvencia por sí sola, por lo que trabaja para presentarse en alianza con empresarios mexicanos.

Todo apunta a que buscará apoyarse en la Fundación Ángeles Taurinos, vinculada al empresario español Víctor López Caparrós, la misma que está impulsando la carrera de la novillera barreña Miriam Cabas.

4. Curro Durán: experiencia en Sevilla y la necesidad de una alianza

El matador utrerano Curro Durán, junto a su hermano José, creó en 2024 la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán. Gestionan actualmente las plazas sevillanas de Morón de la Frontera y Utrera, donde han firmado programaciones cuidadas y con buena respuesta del aficionado.

Como sucedería con Bullstar, los Durán no podrían presentarse en solitario al concurso de Las Palomas: necesitarían una alianza con una empresa mayor que garantice la solvencia exigida. Su intención de concurrir es firme, pero dependerá de cerrar ese acuerdo antes del final del plazo.

Un concurso abierto… pero con favoritos claros

La pugna por la plaza de toros de Algeciras presenta dos niveles: dos gigantes con capacidad para competir en solitario —Carmelo García y Carlos Zúñiga— y dos aspirantes que necesitan socios estratégicos —Juan Antonio Medina y Curro Durán—. La experiencia previa de García en Las Palomas y la solidez nacional de Zúñiga perfilarían el duelo principal, mientras que las alianzas de Medina y Durán podrían introducir sorpresas de última hora.

El jueves 18, con la apertura de los sobres técnicos, comenzará a despejarse un escenario que determinará el futuro taurino de Algeciras durante los próximos años.