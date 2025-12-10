El Ayuntamiento de Algeciras amplía el plazo para gestionar la plaza de toros de Las Palomas tras rectificar la licitación

Morante de la Puebla, bajo un azulejo en recuerdo a Miguelín, en la plaza de toros de Las Palomas en la Feria Real de 2023.

El Ayuntamiento de Algeciras ha ampliado hasta el miércoles 17 de diciembre el plazo para presentar ofertas para gestionar la plaza de toros de Las Palomas, una modificación que llega tras la presentación a cargo de un interesado de un recurso de reposición, un instrumento de impugnación en vía administrativa que debe interponerse siempre ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida. En este caso, el consistorio algecireño, responsable de la licitación, ha tenido que revisar el anuncio y el pliego, introduciendo cambios de calado que afectan tanto a los plazos como a la forma en que aparecía catalogado el contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Como consecuencia directa del recurso, el calendario del concurso ha sido modificado: el nuevo plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de diciembre a las 23:59, ampliación que sustituye al anterior límite fijado para el 9 de diciembre. La apertura del sobre técnico queda fijada para el jueves 18 de diciembre, mientras que la oferta económica se abrirá el lunes 22 de diciembre. De esta manera, todo el procedimiento se ha desplazado casi dos semanas para garantizar la correcta tramitación administrativa.

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Ayuntamiento es la rectificación de la denominación del propio procedimiento. El contrato pasa a describirse de manera clara como “Concesión de servicios para el contrato de gestión taurina de la plaza de toros de Algeciras”. Hasta la resolución del recurso, el expediente aparecía bajo un epígrafe confuso: “Actos preparatorios (estudio de viabilidad) de la concesión de servicios para el contrato de gestión taurina de la plaza de toros de Algeciras”, una fórmula que dificultaba notablemente localizar los pliegos, ya que el estudio de viabilidad económico-financiera es un trámite previo y ya había sido publicado en septiembre. La corrección, registrada el 4 de diciembre, ha permitido que la licitación sea identificable y accesible de forma inmediata para los interesados.

Público durante un festejo celebrado en la plaza de toros Las Palomas. / Erasmo Fenoy

Se busca empresario para Las Palomas

Este concurso público definirá quién gestionará la explotación taurina del coso algecireño durante los próximos años. El adjudicatario se encargará de organizar todas las corridas de la Feria Real de 2026, 2027 y 2028, con la posibilidad de añadir festejos adicionales al calendario. Además, la concesión podrá prorrogarse un año más, hasta 2029, si así lo decide el Ayuntamiento. El pliego establece que el empresario asumirá toda la organización de los festejos: compra de reses, contratación de figuras, seguridad, UVI móvil, cuadrillas, permisos, promoción, control de aforo, limpieza, venta de entradas y hasta la gestión de la carne de las reses lidiadas. También tendrá derecho a explotar los ingresos derivados de la plaza durante los festejos, desde la hostelería hasta la publicidad o las retransmisiones.

Para optar al contrato, las empresas deberán acreditar un volumen de negocio mínimo de 500.000 euros anuales y haber gestionado en los últimos tres años una plaza de toros de, al menos, segunda categoría, sin incidencias y con todos los pagos al día. Durante la Feria Real, el adjudicatario deberá garantizar como mínimo tres corridas de toros "con carteles de ganaderías y matadores de prestigio". Un comité de expertos —formado por dos aficionados y un letrado especializado en contratación pública— será el encargado de evaluar la calidad artística de las propuestas.

El sistema de adjudicación otorga un peso determinante a la calidad de la programación taurina: mientras el canon económico (con un mínimo de 6.000 euros anuales) supone 20 puntos, los criterios subjetivos suman 80. De ellos, 55 se reservan para la calidad de los carteles, 15 para la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo Miguelín, y 10 para acciones de promoción, publicidad y actividades culturales asociadas a la feria. En la práctica, será decisiva la elección de toreros —preferentemente del Grupo A, los de mayor actividad y demanda—, así como la selección de ganaderías de prestigio y la diversidad de encastes, aspectos todos ellos de valoración necesariamente interpretativa y que podrían originar futuras alegaciones de los licitadores no seleccionados.

El contrato también regula cuestiones protocolarias: el Ayuntamiento dispondrá de palcos, burladero propio, pases de callejón y un cupo de entradas —150 de sombra y 100 de sol y sombra por festejo—. Asimismo, el adjudicatario deberá permitir el uso de la plaza a la Escuela Municipal de Tauromaquia para sus clases y prácticas, así como mantener la programación de las jornadas culturales previas a la Feria Real.

Con la rectificación del pliego y la ampliación de los plazos ya en vigor, el concurso queda de nuevo en marcha, esta vez con todas sus condiciones claras, actualizadas y visibles para las empresas interesadas.