El PSOE preguntará a la nueva consejera de Salud por el retraso del centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras

Algeciras/El PSOE de Algeciras preguntará a la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, por el proyecto de construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla, que sigue “parado y en suspense”, sin que se sepa cuándo se va a proceder al inicio de las obras, anunciadas como “inminentes” por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, el pasado enero. Los socialistas también se cuestionan qué va a pasar con los fondos europeos con lo que se financiará su construcción, "que, teniendo en cuenta los plazos, están en peligro".

“Ante la falta de respuesta de Landaluce, tendrá que ser la nueva consejera de Salud la que tendrá que responder, en sede parlamentaria”, advierte la secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica Rocío Arrabal, en una rueda de prensa junto con el viceportavoz municipal, Fran Fernández, en la que ambos han instado al alcalde de Algeciras a dar “explicaciones” sobre éste y otros “despropósitos”.

Arrabal ha recordado que la construcción del nuevo ambulatorio fue anunciada por la Junta de Andalucía en 2020, y que tras casi cuatro años de visitas de consejeros y delegados provinciales "anunciando repetidas veces el mismo proyecto, con los correspondientes despliegues de fotos de cartón pluma", el contrato fue adjudicado en noviembre de 2023, y formalizado en diciembre. Ya en enero de 2024, Landaluce anunciaba como “inminente” el inicio de las obras del esperado centro de salud, pero “estamos en pleno agosto y las obras no sólo no han comenzado, sino que no sabemos nada de nada, cercaron la parcela que fue cedida pero sin que una máquina haya entrado todavía allí”.

El PSOE recuerda que las obras estarán financiadas al 100% por el Gobierno de España, que destina a este centro una inversión de 7,4 millones de euros con cargo al Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP), que en su conjunto destina más de 107 millones de euros a Andalucía, la comunidad autónoma que recibe más fondos.

Sin embargo, Arrabal alerta que la inversión, que procede de fondos europeos, puede estar "en peligro por una mala gestión", tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento, ya que, según ha recordado, el plazo temporal máximo para la completa ejecución de las actuaciones previstas en el MINAP se cumple dentro de 15 meses, es decir, el 31 de diciembre de 2025.