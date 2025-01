El PSOE de Algeciras pregunta a cuánto ascienden las facturas pendientes de aprobación y pago de 2024

El PSOE de Algeciras ha preguntado este martes públicamente a cuánto ascienden las facturas de 2024 pendientes de aprobar y de pagar por parte del Ayuntamiento de la ciudad tras la celebración, esta semana, de una comisión de Hacienda. Los socialistas han asegurado que el gobierno municipal no aprueba ninguna factura desde el pasado 16 de diciembre cuando “lo normal sería que las facturas se fueran aprobando una vez emitidas”.

El gobierno local del PP anunció el 20 de diciembre que cerraría el año "al día" con los proveedores tras aprobar el pago de 1,6 millones de euros en facturas. No obstante, para los socialistas, desde mediados de diciembre se habrían acumulado nuevas facturas pendientes de aprobar y, por tanto, de entrar en la contabilidad.

El grupo socialista, que encabeza Rocío Arrabal, ha reseñado que la ciudad afronta los primeros meses de 2025 con “un presupuesto prorrogado y sin fecha para la aprobación del nuevo aunque la delegada de Hacienda, María Solanes, diga ahora que la previsión es que el borrador inicial pase ya por el próximo pleno".

“Lo único cierto, a día de hoy, es que empezamos 2025 con un presupuesto prorrogado que tan sólo ha servido para subir los impuestos a los ciudadanos, pero no para resolver ninguno de los problemas y carencias que acumula Algeciras, una ciudad con la limpieza y otros servicios públicos muy deteriorados y con las barriadas abandonadas, mientras el alcalde se dedica a escurrir el bulto y distraer la atención con vídeos y fotos promocionales, y hablando día sí y día también de Pedro Sánchez, del tren, de Gibraltar y del peaje de Estepona”, ha criticado Arrabal.

Arrabal se ha preguntado cuál será este año la prioridad del presupuesto del PP de Landaluce. "Ninguno de los aprobados hasta ahora han cumplido con las necesidades de una ciudad como Algeciras en políticas sociales o en lucha contra el desempleo, más allá de anuncios propagandísticos y presentaciones de programas que luego no tienen continuidad. El Ayuntamiento algecireño todavía no tiene actualizado su Plan de Igualdad, no hay prevención ni lucha contra el acoso, y un año tras otro se olvidan de las políticas de lucha contra la violencia de género".

Los socialistas han concluido apuntando que la ciudad comienza el año con las mismas carencias del anterior en materias como limpieza, estado del asfalto, iluminación y muchos otros servicios.