El PSOE de Algeciras dice que los concejales del PP se comportan "como Jolly Chimp, el monito con platillo de Toy Story"

La vicesecretaria general de Acción Política del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, ha instado este domingo al PP de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, a “intervenir” y “poner orden” en el PP de Algeciras, para que no vuelvan a producirse episodios “tan lamentables” como los del pleno del pasado viernes 30 de enero, primero de 2026. Desde el PSOE de Algeciras se considera que el presidente de la Junta de Andalucía, manteniendo la “farsa” de sus 15 concejales, ampara al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y se está convirtiendo en “cómplice y encubridor” de la situación que rodea al regidor.

“Prueba de ello es lo ocurrido durante el pleno del pasado viernes, con unos portavoces populares insultones, encubridores y cómplices”, a los que el PP de Moreno Bonilla tendría que hacer “una llamada de atención”, ya que “mediante insultos y expresiones machistas, mentiras y faltas de respeto hacia la portavoz socialista y otras personas, sus 15 concejales amparan y protegen a un alcalde que ya no está entre sus filas”.

Por ello, desde el PSOE algecireño se considera que tanto Juanma Moreno como Bruno García, presidente del PP en la provincia de Cádiz, “deben exigir a sus 15 concejales que dejen de insultar y de faltar el respeto a la portavoz socialista o a las víctimas del Holocausto Nazi, cuestión que también ocurrió en el último pleno”.

“Moreno Bonilla y Bruno García deberán responder del amparo y la connivencia que mantienen hacia un alcalde que supuestamente ya no está en su partido, y de la farsa de sus quince concejales, que se comportan como Jolly Chimp, el monito con platillo de Toy Story”, ya que cabría preguntarse “si al final todo esto no es sino una farsa de Moreno Bonilla y del PP, sosteniendo a quien mantiene secuestrada la Alcaldía de Algeciras por cuestiones partidistas y personales”.

A través de su vicesecretaria general de Acción Política, el PSOE de Algeciras recuerda a Juanma Moreno y Bruno García, dirigentes del Partido Popular, que “una vergüenza sería que sus 15 concejales amparasen unos presuntos delitos de acoso y malversación, cuando en una reunión de la Ejecutiva provincial del PP de Cádiz se hubiese tratado este tema con una presunta víctima provincial, y por ello se impide a Landaluce incorporarse nuevamente al partido”.

“Una vergüenza es que el PP de Andalucía y Cádiz sostenga a un alcalde cuando se hacen públicas unas conversaciones de Whatsapp entre concejalas del PP que a día de hoy no han sido desmentidas (en ellas se ve a las mascotas y los perritos de las participantes). Una vergüenza es que el PP de Andalucía apoye al alcalde de Algeciras enviando a un abogado del Partido Popular de Málaga, pero que está pagando el pueblo de Algeciras, a participar de una reunión donde se graba cómo intentan presionar a una de las participantes de las conversaciones de las concejalas del PP para que diga que tiene trastornos mentales”, señala igualmente Isabel Beneroso. Y añade que “una vergüenza sería sentarse en el salón de plenos manteniendo silencio y encubriendo estos hechos, además con el agravante de saber que los pantallazos en los que se ha participado y no se han desmentido describen supuestos acosos y supuestos abusos, conversaciones que contienen detalles institucionales, cotidianos o que incluso hacen referencia al ‘tamañito’ de determinados atributos masculinos… Una vergüenza sería sentarse en el sillón de plenos sabiendo que existen otras presuntas víctimas”.

Las víctimas

“El PSOE siempre está y estará con las víctimas”, ha añadido la vicesecretaria general de Acción Política de los socialistas algecireños, que, asimismo, quiere volver a recordar al PP de Andalucía y de Cádiz que “el archivo inicial de la Fiscalía no significa la inocencia ni la culpabilidad de nadie en ningún procedimiento, sobre todo inicial. De hecho, ahí está el alcalde de Estepona, del PP, al que ya la Fiscalía le pide 5 años”.

Por último, desde el PSOE se recuerda que “los mensajes se intercambian entre miembros del PP de Algeciras, es decir, sus tres concejalas”, que “son enviados por un teniente de alcalde del PP, dando veracidad a los pantallazos de Whatsapp”, y que “los hace públicos la propia derecha, además de que son ‘vox pópuli’ en Algeciras”.

“Le recordamos a Moreno Bonilla y a Bruno García que una vergüenza sería que encubriesen y fuesen cómplices de todos estos presuntos delitos junto a los 15 concejales que mantienen la farsa que se han montado y al alcalde de Algeciras”, concluye la dirigente socialista, que hace también un llamamiento tanto al presidente de la Junta como a Bruno García, considerando que “deben venir a Algeciras, si se atreven, a poner orden en sus concejales insultones y faltones, porque una vergüenza sería que siguieran permitiendo este tipo de encubrimiento, complicidad y comportamientos”.