El presidente del PP de Algeciras se mofa de la emoción de la portavoz socialista al hablar de Mauthausen: "¿Quiere un kleenex?"

"¿Quiere un kleenex?". El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, presidente del Partido Popular en esta localidad, se mofó así durante el Pleno del pasado viernes de Rocío Arrabal cuando la portavoz socialista defendía una moción para defender la memoria de los algecireños que fallecieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen.

El comentario irónico de Muñoz, que se produjo después del día mundial de Conmemoración del Holocausto, el pasado lunes, 27 de enero, enfadó a Arrabal, que le respondió: "Es lamentable que a usted no se le muevan las tripas". También irritó a Virginia Pérez Tapia, la sobrina nieta de uno de los fallecidos, que se encontraba presente en el Pleno para defender la memoria de su tío-abuelo. "Ha sido bochornoso. Los del PP se comportan como los malotes del colegio. No respetan los turnos de palabras. Han insultado a Rocio Arrabal. Hablan en voz alta entre ellos todo el rato. María Solanes no demuestra la más mínima educación. No habla, no argumenta: grita al micrófono, gesticulando y sobreactuando. Tergiversan todo...un horror. He ido como público porque se hablaba de un familiar mío represaliado y algunos ni me han mirado a la cara. Un concejal se ha reído incluso de nuestro dolor, pidiendo cínicamente un pañuelo. Qué desánimo y qué indignación!!!", escribió en las redes sociales.

En la parte propositiva de esta moción se pedía un reconocimiento para los algecireños Francisco de la Rocha, Manuel Sáez Ayala y Andrés Sánchez Zambrana, que perdieron la vida en Mauthausen (Austria), y cuyos nombres deberían ser incluidos en el proyecto conocido como Stolpersteine: unos pequeños bloques de cemento de forma cúbica en una de cuyas caras se graban a mano los datos de la víctima de este campo de exterminio nazi (nombre, fecha de nacimiento, datos de la deportación y fecha de fallecimiento o liberación).

Arrabal pedía al equipo de gobierno que cumpliera con las mociones aprobadas (a una a este repecto se le dio el visto bueno por unanimidad en enero de 2025) cuando Muñoz le ofreció el pañuelo.

En agosto de 2019, el Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres, fecha y lugar de nacimiento y muerte de los veinte hombres campogibraltareños que perdieron la vida en Mauthausen, casi todos en una de sus dependencias: Gusen.

Entre otros cargos, Muñoz Madrid, es primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal del Ayuntamiento de Algeciras pero también vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz y delegado del Área de Función Pública y Recursos Humanos. No es la primera vez que tiene una salida de tono con la portavoz socialistaa la que en febrero de 2025 espetó durante un Pleno: "es muy fea para mirarla".