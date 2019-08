"Para los SS los prisioneros eran una escoria, un desecho humano. Pero resulta curioso que entre los más fanáticos SS se daba una simpatía especial por nuestra nacionalidad. La razón de esto estaba en la extraña admiración que entre ellos despertaba el buen combatiente. Ellos valoraban en cierta forma la gallardía con que habíamos combatido los republicanos españoles. Nosotros no éramos como los polacos o los franceses a los que habían conseguido derrotar en muy poco tiempo. Nosotros, los españoles, habíamos resistido a los fascistas y a los mercenarios italianos y alemanes una guerra de tres años completamente solos, lo cual no dejaba de ser visto como una heroicidad. Esta fue una de las razones que permitió a muchos españoles mantenerse a flote dentro del campo". Este sobrecogedor testimonio lo pronunció hace más de veinte años el linense Rafael Martín, unos de los campogibraltareños que sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis. Así se lo contó Alfonso Escuadra, que recogió sus palabras en una ponencia publicada por la revista Almoraima titulada Triángulos azules. Testimonio de los Campogibraltareños en los campos nazis y que más tarde se convirtió en un libro. No se sabe exactamente cuántos nacidos en la comarca pudieron contar su experiencia como Martín. Según algunas fuentes, nueve personas; según otras, diez. Lo que sí se sabe es cuántos no pudieron hacerlo. Desde ayer, de forma oficial. El Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres, fecha y lugar de nacimiento y muerte de los veinte hombres campogibraltareños que perdieron la vida en Mauthausen, casi todos en una de sus dependencias: Gusen.

El Gobierno pretende facilitar a los familiares su registro como fallecidos. Ahora se abre un plazo de alegaciones y correcciones que durará un mes. Una vez que pase este periodo, ya podrán ser inscritos como tales en el Registro Civil Central, condición que desde ayer tienen provisionalmente 4.427 españoles muertos en los campos de concentración austriacos, entre ellos trece linenses, tres algecireños, otros tantos sanroqueños y un tarifeño.

Los 20 campogibraltareños

Blanco Mesa, José 16/08/1910 Tarifa - 31/12/1941 Gusen Cosas Jiménez, Bernardo 20/09/1912 La Línea - 19/12/1941 Gusen Crespo Espinoza, Miguel 15/01/1912 La Línea -13/04/1945 Gusen Cuellar García, Salvador 08/07/1898 La Línea -20/11/1941 Gusen González Perujo, Juan 16/04/1918 La Línea - 12/02/1942 Mauthausen Herrera Delgado, José 04/10/1914 La Línea - 20/02/1942 Gusen Llovet Ocaña, Antonio 02/02/1910 La Línea -28/09/1941 Gusen Luengo Garesse, Juan 30/03/1918 La Línea - 07/07/1944 Gusen Reina Grimaldi, Rafael 24/02/1898 La Línea -10/08/1941 Gusen Sáez Ayala, Manuel 12/10/1902 Algeciras -16/06/1941 Gusen Sala García, Fernando 12/08/1914 La Línea - 07/12/1941 Gusen Sánchez Zambrana, Andrés 09/03/1911 Algeciras - 27/01/1942 Gusen Santy Ramos, Antonio 15/12/1888 San Roque -08/04/1941 Gusen Sumaquero Oda, Francisco 22/01/1908 La Línea -04/12/1941 Gusen Vilches Gallardo, Antonio 15/07/1911 San Roque -14/11/1941 Gusen Villalba Gómez, Helios 03/03/1916 La Línea - 09/02/1942 Gusen Vivero Ruiz, José 19/03/1909 La Línea - 08/01/1942 Gusen Almagro Coll, Pedro 10/05/1913 San Roque- 23/03/1945 Dachau Fernández Sarraho, José 23/08/1896 La Línea - 04/09/1941 Gusen Rocha, Francisco de la 30/12/1896 Algeciras -06/09/1944 Dachau

"Nosotros no sabíamos nada de este campo. El nombre de Mauthausen no nos sugería gran cosa. Al llegar atravesamos una entrada de piedra de cuya terminación nos íbamos a encargar nosotros en la que había un águila también de piedra y a través del cual se accedía al patio de armas. Allí nos hicieron formar, informándonos seguidamente de que íbamos a ser conducidos a las duchas. Nos desnudamos, metimos nuestras cosas en un saco y pasamos a las duchas. Al salir del patio nos dieron un traje con rayas azules. Seguidamente, con el fin de evitar contagiar alguna enfermedad a los prisioneros, nos llevaron a un barracón (concretamente el número 17) que era denominado barracón de cuarentena", testimonió Martín ante Alfonso Escuadra.

Con la publicación del listado se lleva a cabo lo acordado por la magistrada-juez encargada del Registro Civil Central, que cumple una de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica para la reparación de las víctimas del nazismo, según destaca el Ministerio de Justicia, que apostilla que la iniciativa persigue agradecer y reparar a los más de diez mil españoles deportados a campos de concentración por el gobierno franquista, de los cuales más de la mitad perdió en ellos la vida. Recuerda, además, que el Consejo de Ministros acordó en abril establecer el 5 de mayo como día de homenaje a estas víctimas.

Rafael Martín se hizo anarquista muy joven, activista de la FAI en Barcelona y Valencia. Luchó en el frente de Teruel y en la ofensiva del Ebro. Cruzó la frontera francesa por Port Bou y fue internado en el campo de Gürs, de donde salió integrado en una compañía de trabajo hacia la conocida como Línea Maginot. En los bosques cercanos a St. Dié fue capturado por los alpinos de la 6ª División de Montaña alemana a finales de junio de 1940. Lo encerraron en la Stalag XVIII-A como el prisionero de guerra 3499. De allí lo trasladaron a Mauthausen, donde se convirtió en el interno número 13.906 del bloque G-17. Estuvo poco tiempo porque el lugar estaba masificado y fue enviado a Gusen.

El campo de exterminio fue liberado por los norteamericanos el 7 de mayo de 1945. Miguel Crespo Espinoza, otro linense, no lo vio. Había muerto en Gusen un mes antes después de haber soportado durante cinco años (entró en septiembre de 1940) lo duros trabajos que se les encomendaban a los prisioneros en aquel complejo del horror. El lugar servía para recluir a aquellas personas que los nazis consideraban "criminales" o "enemigos del Tercer Reich" del dictador Adolf Hitler, así como judíos y gitanos. En marzo había fallecido en Dachau un sanroqueño, Pedro Almagro Coll, justo también un mes antes de la liberación, el 29 de abril de 1945, que tampoco vio el algecireño Francisco de la Rocha, fallecido en septiembre de 1994 en el mismo lugar. En Gusen perdió la vida el tarifeño José Blanco el último día de un año, 1941, en el murieron en aquel campo de esclavos los linenses Bernardo Cosas (unos días antes, el día 19), Salvador Cuéllar (el 20 de noviembre), Antonio Llovet (el 28 de septiembre), Rafael Reina (el 10 de agosto), Fernando Salas (el 7 de diciembre), Francisco Sumaquero (tres días antes), y José Fernández (el 4 de septiembre-. Aquel año también murieron en Gusen el algecireño Manuel Sáez (el 16 de junio) y los sanroqueños Antonio Santy (8 de abril) y Antonio Vilches (14 de noviembre). En 1942 perdieron la vida los linenses Helios Villalba, Juan González y José Herrera con pocos días de diferencia, el primero el día 9, el segundo el 12 y el tercero, el 20 de febrero. Pocos días antes, el 27 de enero, había fallecido el algecireño Andrés Sánchez. Todos ellos estaban allí cuando el día 8 de enero murió el linense José Vivero.