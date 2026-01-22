Así es el proyecto de Carlos Zúñiga para gestionar la plaza de toros de Algeciras, cuyo concurso entra en su fase decisiva

El concurso público para adjudicar la gestión de la plaza de toros de Las Palomas, en Algeciras, ha entrado ya en su momento clave. El Ayuntamiento ha abierto el denominado sobre C, el más determinante de todo el proceso, que contiene la propuesta de programación taurina para la temporada 2026 y las líneas generales de los años siguientes (2027 y 2028). Es, en la práctica, el documento que decidirá quién se queda con la plaza.

Tras semanas de incertidumbre administrativa, el Consistorio ha admitido finalmente las ofertas de tres empresas: Espectáculos Carmelo García, Circuitos Taurinos (Carlos Zúñiga) y Tauro Luján (Enrique Luján), una vez aclarado que Melilla es un coso de segunda categoría, una duda que había paralizado la licitación.

A partir de ahora, la decisión está en manos de un comité de expertos, que ya analiza y barema las tres propuestas. Y no es un detalle menor: el sobre C supone el 80% de la puntuación total del concurso, frente al 20% correspondiente a la oferta económica. Dicho de otro modo, no ganará quien más dinero pague al Ayuntamiento, sino quien presente el mejor proyecto artístico, cultural y promocional.

El pliego es claro: el canon anual tiene un mínimo de 6.000 euros y apenas aporta 20 puntos, mientras que los criterios subjetivos concentran 80 puntos. De ellos, 55 valoran la calidad de los carteles, 15 la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo ‘Miguelín’ y 10 las acciones de promoción, publicidad y actividades culturales asociadas a la feria. El comité evaluador está formado por tres empleados municipales —“dos aficionados de reconocida solvencia” y “un letrado especializado en contratación pública”, según informó el propio Ayuntamiento— y será quien determine el interés de los toreros, la categoría de las ganaderías y la coherencia global de cada propuesta.

Morante de la Puebla saluda al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante la Feria Real de 2022. / Erasmo Fenoy

Ahí reside también el principal foco de controversia: hablamos de un concurso donde conceptos como la “importancia”, el “atractivo” o el “interés” de los carteles tienen un peso decisivo, lo que deja un amplio margen de interpretación y convierte el proceso en un terreno especialmente sensible desde el punto de vista administrativo. El pliego exige ganaderías de “reconocido prestigio”, con reses que garanticen la presentación exigida en Algeciras, y valora la presencia de distintos encastes “de indudable interés para los aficionados”, además de la posibilidad de programar festejos fuera de la Feria Real, siempre con autorización municipal.

Europa Sur ha tenido acceso, por ahora, a la propuesta artística de una de las empresas concurrentes: Circuitos Taurinos, dirigida por Carlos Zúñiga. Este periódico también ha solicitado la oferta a Tauro Luján, cuyo responsable, Enrique Luján, no se ha negado a hacerla pública, pero se encontraba en labores de campo en el momento de la petición, lo que ha impedido incluirla en esta edición. Su propuesta será publicada próximamente. Por su parte, Espectáculos Carmelo García ha preferido no difundir su proyecto.

Una vez analizado el sobre C, se abrirá el económico y se realizará el baremo final que decidirá el futuro de Las Palomas.

Dos copas de manzanilla en la barrera de la plaza de toros de Las Palomas. / Erasmo Fenoy

La oferta de Circuitos Taurinos

La propuesta presentada por Circuitos Taurinos, empresa dirigida por Carlos Zúñiga, plantea una temporada 2026 con cuatro festejos de abono, superando incluso el mínimo exigido en el pliego. El abono estaría compuesto por tres corridas de toros a pie y una corrida de rejones, esta última incluida expresamente como mejora dentro del concurso.

Para la Feria Real de 2026, la empresa propone una estructura clásica pero ambiciosa, combinando figuras del toreo, toreros de corte artístico, especialistas banderilleros y una clara apuesta por el campo bravo de la provincia de Cádiz.

Carteles propuestos para la Feria Real 2026

La primera corrida de abono estaría marcada por el sello del arte. Se anuncian toros de Núñez del Cuvillo, una de las ganaderías más cotizadas del escalafón, para un cartel de máximo atractivo formado por José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, tres nombres asociados a la tauromaquia más estética y de mayor seguimiento entre el gran público.

José María Manzanares, durante la corrida con la que se celebró los cincuenta años del coso de Las Palomas de Algeciras, en 2019. / Erasmo Fenoy

La segunda corrida elevaría el tono competitivo con toros de Torrealta, hierro gaditano con presencia habitual en plazas de primera y segunda, para una terna a elegir entre Sebastián Castella, Borja Jiménez, Alejandro Talavante, David de Miranda, David Galván y Emilio de Justo, un grupo que combina figuras consagradas, toreros en plenitud y nombres muy vinculados a la afición andaluza.

La tercera corrida estaría dedicada a los matadores banderilleros, con toros de Gavira, ganadería de Los Barrios que regresaría al coso de Las Palomas. Los nombres propuestos son Antonio Ferrera, Manuel Escribano, El Fandi o Jesús Enrique Colombo, toreros de entrega, espectacularidad y fuerte conexión con el público.

El abono se cerraría con una corrida de rejones hispano-lusa, con seis toros de Ribeiro Telles (encaste Murube), para tres de las grandes figuras del toreo a caballo: Rui Fernandes, Diego Ventura —actual número uno del rejoneo mundial— y Joao Ribeiro Telles, referente absoluto en Portugal.

Alejandro Talavante , de nazareno y oro, entre la reina de la Feria Real de 2022 y su corte. / Erasmo Fenoy

Cartas de compromiso y ganaderías contrastadas

Uno de los aspectos más sólidos de la oferta de Circuitos Taurinos es la documentación aportada. La empresa adjunta cartas de compromiso firmadas por los apoderados de José María Manzanares, Diego Ventura, Juan Ortega, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Rui Fernandes y Joao Ribeiro Telles, además de compromisos escritos de los ganaderos Núñez del Cuvillo, Torrealta, Ribeiro Telles y Gavira.

La empresa explica que no ha querido “hipotecar” los carteles con demasiada antelación, dejando margen a posibles novedades de la temporada. En este sentido, reconoce haber contactado con el entorno de Roca Rey, que no contempla por ahora actuar en Las Palomas en 2026, independientemente de la empresa gestora.

Las cuatro ganaderías propuestas —defiende Circuitos Taurinos— lidian habitualmente en plazas de primera y segunda categoría en España y Francia, y los toros reseñados serían “cabezas de camada”, con el trapío necesario para devolver a la Feria de Algeciras la categoría perdida en los últimos años. Tres de los hierros, además, proceden de la provincia de Cádiz, un guiño explícito al territorio y a su tradición ganadera.

El rejoneador Diego Ventura fue el gran triunfador de la corrida con la que se celebró los cincuenta años del coso de Las Palomas de Algeciras, en 2019. / Erasmo Fenoy

Un proyecto que va más allá del ruedo

Más allá de los carteles, la propuesta incide en rescatar el nombre de Algeciras en el planeta taurino, apostando por una imagen artística de la feria diseñada por creadores locales o provinciales, la integración de música y artes escénicas en el espectáculo y una clara vocación de proyección internacional, siguiendo el modelo de grandes ferias del norte como Gijón, plaza gestionada por esta empresa desde hace 25 años.

El proyecto incluye un plan integral de servicios: recuperación de personal local para los distintos puestos de la plaza —tras años en los que se optó por trabajadores de fuera—, uniformidad diferenciada, protocolos de atención al público, control de calidad y una apuesta por la igualdad de género en el personal contratado.

En el ámbito social y cultural, Circuitos Taurinos plantea desde una misa taurina en el ruedo, galas de presentación de carteles con protagonismo de las peñas taurinas, jornadas culturales previas, concursos de fotografía, acciones para captar público joven mediante abonos reducidos y una fuerte inversión en publicidad y promoción, con un presupuesto estimado de 50.000 euros, especialmente orientado al entorno digital y turístico.

La oferta se completa con la venta de entradas online, retransmisión de sorteos, acuerdos para la retransmisión televisiva de la feria y un compromiso específico con la Escuela Taurina de Algeciras, incluyendo clases prácticas, tentaderos y facilidades de acceso para alumnos y profesores.