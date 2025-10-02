La Policía Nacional cree que Pedro Samuel Maza blanqueó 800.000 euros antes del naufragio del Rúa Mar

La investigadora de la Policía Nacional que elaboró un informe sobre Pedro Samuel Maza y su entorno por blanqueo de capitales ha afirmado este jueves, durante la séptima sesión del juicio por el hundimiento del Rúa Mar, que detectó el movimiento de alrededor de 800.000 euros de dinero en efectivo sin justificación, es decir, supuestamente procedente de actividades ilegales. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) confirmó al comienzo de este juicio que la investigación comenzó a finales de 2018.

La Fiscalía Antidroga de Algeciras pide 114 años de cárcel para Maza, armador del pesquero siniestrado que permanece ingresado en la prisión de Botafuegos y al que le acusa de delitos de homicidio (pena de 90 años), pertenencia a grupo criminal (2 años), contra la salud pública (12 años), estafa (1 año) y blanqueo de capitales (6 años), además de contra el derecho de los trabajadores (3 años). El naufragio ocurrió en enero de 2020 con seis tripulantes a bordo (todos ellos fallecidos) cuando navegaba cerca de las costas de Marruecos supuestamente tras cargar un alijo de hachís.

El armador del Rúa Mar llevaba, ha declarado por videoconferencia la autora del informe, "un nivel de vida más elevado de lo que correspondía por sus ingresos legales". Realizaba "grandes gastos de mucho dinero en efectivo" y durante la investigación -basada en las propias baes de datos policiales, en el estudio de las cuentas bancarias y en información de Hacienda y Seguridad Social, entre otros- comprobó la compra y venta de vehículos pagados en efectivo y con variaciones sospechosas en los precios que le hicieron concluir que Pedro Samuel maza estaba lavando dinero.

Tanto Pedro Samuel Maza como su esposa, también acusada en el juicio del Rúa Mar, tenían ingresos por nóminas. A nombre del armador no había "ningún inmueble" pero su pareja sí compró una vivienda en 2017 con una hipoteca que pagaban entre los dos de una cuenta bancaria común. Era su domicilio habitual. Para que no constara su nombre hicieron separación de bienes.

La investigadora ha insistido en que el "manejo de cantidades en efectivo" por parte del armador no se correspondía con lo que declaraba. Cuando iba a hacer un gasto, ha declarado, ingresaba "cantidades pequeñas del dinero que necesitaba para hacer el pago ese mismo día".

Pedro Samuel Maza tenía a su nombre un coche y una sola embarcación dedicada a la pesca, según dijo. Se trata de la Felipe Maruja, en el que el 17 de octubre de 2019 se intervinieron 1.180 kilos de hachís cuando estaba amarrada amarrada en el puerto de Algeciras. El patrón, el armador y los cinco tripulantes del pesquero, siete personas en total, fueron detenidos. Era la primera fase de la Operación Matraca, desarrollada por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera para desmantelar una red de tráfico de hachís que utilizaba barcos pesqueros para el transporte de la droga desde Marruecos.