La aseguradora confirma en el juicio que el Rúa Mar no tenía póliza de seguro activa por impago de las primas

Uno de los peritos que declararon este jueves en el juicio.

El jefe del departamento de siniestros de la aseguradora del Rúa Mar ha confirmado este jueves durante la séptima sesión del juicio en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial que el pesquero tenía suspendida la póliza por impago de las primas por parte de la empresa de Pedro Samuel Maza. Seis tripulantes fallecieron el 23 de enero de 2020 cuando esta embarcación se hundió tras, supuestamente, cargar dos toneladas de hachís, según consideran la Policía Nacional y la Fiscalía Antidroga.

En cualquier caso, la compañía de Seguros ha explicado que la póliza inactiva cubría sólo el casco de la embarcación y la máquina. El armador no había suscrito, ha subrayado, ningún seguro para cubrir posibles daños que sufrieran los tripulantes en un accidente.

La mañana después de la tragedia, la aseguradora ha ratificado que recibió un pago de algo más de 7.000 euros para "intentar reactivar la póliza". Este ingreso lo realizó el armador desde una sucursal bancaria de Algeciras y fue rechazado por el departamento de finanzas de la aseguradora siguiendo el protocolo contra el blanqueo de capitales, que le impide admitir ingresos en efectivo.

Esa misma mañana, ha manifestado el jefe de siniestros, el agente de la compañía en Algeciras telefoneó a la central para advertir del hundimiento del Rúa Mar.

La aseguradora ha confirmado que tenía disponibles otros seguros para cubrir todo lo que no fuera el casco y la máquina, aunque sólo se exigepor la normativa autonómica de Galicia.

El perito ha declarado que los gastos que se generen por un accidente como el del Rúa Mar debe cubrirlos el armador.