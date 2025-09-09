Juicio en Algeciras por el hundimiento del Rúa Mar: seis fallecidos, seis acusados, decenas de testigos y 171 años de prisión

El principal acusado, Pedro Samuel Maza Ruiz -con jersey azul y pantalones vaqueros- porta el ataúd de su tío Antonio Javier Maza, en el funeral celebrado el 29 de enero de 2020 en la iglesia de La Palma, en Algeciras.

La Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, celebrará entre el 22 de septiembre y el 8 de octubre el juicio por la muerte de los seis marineros que el 23 de enero de 2020 perdieron la vida en el naufragio del Rúa Mar, un pesquero con base en el puerto de Barbate que en el momento del hundimiento transportaba presuntamente un alijo de dos toneladas de hachís.

El armador del barco, Pedro Samuel Maza Ruiz, es el principal acusado: la Fiscalía Antidroga solicita para él un total de 114 años de cárcel como responsable de seis homicidios y de una supuesta trama de tráfico de drogas, vinculada al clan de los Pantoja, que empleaba varios pesqueros para traer los estupefacientes desde Marruecos.

La pista del Rúa Mar se perdió por completo a 28 millas del Cabo Espartel (Marruecos). El mar sólo devolvió los cadáveres de dos de los tripulantes, algunos chalecos salvavidas, dos balsas de emergencia sin abrir y varios fardos de hachís, los cuales sirvieron para armar la acusación por tráfico de drogas. Los seis presuntos responsables de la tragedia serán juzgados ahora tras un intento fallido, en mayo pasado, por celebrar la vista oral y tras más de cinco años que no han hecho olvidar eternos días y noches de angustia.

Rescate del cadáver de uno de los marineros en la costa de Tarifa, en Punta de Oliveros, el 28 de enero de 2020. / Carrasco Ragel / Efe

Tras la investigación, la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar acusó a Maza Ruiz de ser autor de los delitos de homicidio (pena de 90 años), pertenencia a grupo criminal (2 años), contra la salud pública (12 años), estafa (1 año) y blanqueo de capitales (6 años), además de contra el derecho de los trabajadores (3 años). Los otros cinco acusados, entre ellos, su pareja sentimental, afrontan penas que suman un total de 57 años de prisión.

Trece sesiones en tres semanas

Las trece sesiones previstas para la vista oral darán inicio en la jornada del día 22 para resolver las cuestiones previas que puedan presentar las partes -presunta nulidad de algunas pruebas, presentación de otras nuevas...- y, al día siguiente, tendrán lugar las declaraciones de los seis acusados, salvo que se acojan a su derecho a no hacerlo.

En las sucesivas sesiones comparecerán ante el tribunal decenas de personas: los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación en calidad de instructores, los diferentes peritos, los policías nacionales y guardias civiles, las familias de los fallecidos y los forenses.

El Rúa Mar había zarpado el miércoles 22 de enero, por la noche, desde Barbate, donde tenía su base, con seis expertos marineros a bordo: los hermanos Antonio Javier y Ángel Maza (el primero, patrón sustituto del barco) más Antonio Fernández, Daniel Gallego, Iván Cazorla y Óscar Maquera.

Tras conocer la noticia del naufragio del palangrero, los familiares de los marineros se congregaron en la dársena pesquera de Algeciras para arroparse y aguardar la espera de posibles noticias. De los primeros momentos de inquietud y esperanza, pronto se pasó a la desesperación. Al cabo de pocos días, lo que había comenzado como un dispositivo de búsqueda de los supervivientes, pasó a ser uno de localización de un barco hundido.

Una investigación en marcha

Nueve días después de que el palangrero naufragase, Europa Sur desveló que el pesquero llevaba meses siendo investigado por la Audiencia Nacional por su presunta relación con el tráfico de drogas. El Juzgado Central de Instrucción nº 6 instruía unas diligencias, en manos de la Policía Nacional, cuyos seguimientos y grabaciones telefónicas apuntaban a la conexión del armador con la red delictiva de los Pantoja.

Salvamento Marítimo preguntó al acusado si tenía algún modo de contactar con la embarcación; el armador respondió que no, "omitiendo que la tripulación poseía un teléfono satelital"

Pedro Maza deberá pagar, según el escrito firmado por la fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, diversas multas por un valor total de 11.400.000 euros y 3.800.000 euros en concepto de indemnizaciones a los familiares de los seis muertos durante el naufragio, además de casi dos millones de euros a Salvamento Marítimo por los gastos derivados del dispositivo de búsqueda del Rúa Mar.

El Ministerio Fiscal señala en el escrito que Maza intentó utilizar para sus alijos otras dos embarcaciones de su propiedad antes que el palangrero Rúa Mar, pero diversos fallos y averías lo impidieron. El operativo de vigilancia observó a la tripulación que se embarcaba en el Rúa Mar la fatídica noche del 22 de enero de 2020.

"Pedro, que lo tiren..."

El armador, que se encontraba en Algeciras, recibió una llamaba de su tío, a bordo del Rúa Mar, en la que este le alertaba de la existencia de una avería en el barco, según describe el escrito de la Fiscalía, pero aún así Maza omitió a Salvamento Marítimo que la tripulación poseía un teléfono satelital, el cual hubiera podido ser clave para localizar el pesquero y tratar de salvar a los marineros.

En otra conversación telefónica, esta vez mantenida con su mujer, esta suplicó al armador que los tripulantes se deshicieran del hachís para evitar el naufragio: "Pedro, que lo tiren". Fue en vano.

El Rúa Mar. / D.C.

Según un informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el momento del hundimiento, el pesquero se encontraba fuera de la zona permitida para faenar, según su certificación.

"En la mañana del 23 de enero, tras conocerse el naufragio a 28 millas del Cabo Espartel, cerca de Tánger, Pedro Maza, sabiendo que no tiene abonado el seguro de responsabilidad civil de la embarcación, efectúa un ingreso con el fin de cubrir el pago de las cuatro cuotas pendientes", añade el escrito de acusación, que finaliza así: "El 26 de enero, el servicio marítimo de la Guardia Civil hace entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno", hallados en el mar, en las inmediaciones del Faro Trafalgar. Dicha carga, según la fiscal Antidroga, pertenecía al Rúa Mar.

Operación Matraca: nueva detención

Pedro Maza fue detenido nuevamente, en julio de 2020, por tráfico de drogas, en la denominada Operación Matraca, como presunto cabecilla de una red de tráfico de hachís que traía la droga en pesqueros desde Marruecos.

Además, tras cumplir prisión provisional, en mayo de 2023 y como continuación de esa misma operación, también fue arrestado tras la incautación de 2.400 kilos de hachís ocultos en un doble fondo del pesquero Arcángel San Rafael, que descargaba la droga en El Puerto de Santa María.