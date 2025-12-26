La pista de patinaje sobre hielo en Algeciras encoge y pasa de los 400 metros cuadrados prometidos a los 240 reales

La pista de patinaje del parque María Cristina, durante la mañana, con varios usuarios deslizándose sobre una superficie sensiblemente inferior a la prevista en el pliego de condiciones.

La Navidad también tiene sus misterios, y en Algeciras uno de ellos se desliza —con patines— por el parque María Cristina. El pasado 19 de diciembre, el Ayuntamiento inauguró —aunque sin ningún tipo de acto oficial— una pista de patinaje de hielo artificial llamada a convertirse en uno de los grandes reclamos de las fiestas. Sin embargo, lo que sobre el papel era una amplia superficie de 400 metros cuadrados ha acabado transformándose, en la realidad, en una pista sensiblemente más modesta. Tanto, que casi parece haber pasado por una versión navideña de cariño, he encogido la pista.

La instalación, adjudicada por un importe de 60.372 euros (IVA incluido) gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz, es, además, una de las pocas actuaciones navideñas que logró superar todos los trámites administrativos previstos. El problema no ha sido, por tanto, el papeleo. El problema es el metro.

Lo que decía el pliego y lo que hay sobre el terreno

El pliego de prescripciones técnicas era claro y detallado. La pista debía ocupar una superficie de 25 por 16 metros —400 metros cuadrados—, con capacidad máxima para un centenar de usuarios de forma simultánea. El documento incluso precisaba los materiales: 200 paneles de polietileno de alta densidad, vallado perimetral de policarbonato transparente y dos puertas de acceso modulares.

Sin embargo, según ha podido comprobar Europa Sur, la pista instalada mide aproximadamente 24 metros de largo por 10 de ancho. En el mejor de los casos —y siendo generosos, ya que el vallado se “come” parte del espacio—, eso supone unos 240 metros cuadrados. Es decir, poco más de la mitad de la superficie contratada por el Ayuntamiento de Algeciras.

La pista está compuesta por una matriz de 10 por 12 planchas, cada una de aproximadamente 1 metro por 1,90 metros, muy lejos de los 200 paneles previstos en el contrato.

Silencio administrativo… pero literal

Ante esta evidente discrepancia entre lo contratado y lo ejecutado, este periódico contactó con el Ayuntamiento para solicitar explicaciones. En un mensaje remitido al Consistorio el pasado 22 de diciembre se preguntaba expresamente por las razones por las que se había aceptado una instalación que no cumple las dimensiones establecidas en el pliego, y si existía alguna modificación contractual que justificara la reducción de superficie y, en consecuencia, de capacidad.

La respuesta fue clara en su ausencia: el Ayuntamiento no ha respondido y ha comunicado a este medio que no piensa hacerlo.

Tampoco ha habido inauguración oficial ni nota de prensa informativa con detalles básicos como el horario de apertura o el precio del alquiler de los patines, un silencio institucional que contrasta con el protagonismo que la pista debía tener dentro del programa navideño.

Ambiente matinal en la pista de hielo artificial de Algeciras, inaugurada el 19 de diciembre, cuya superficie real se queda muy por debajo de los 400 metros cuadrados contratados. / Erasmo Fenoy

Una licitación con resultados desiguales

La pista de hielo formaba parte de un contrato mixto de suministro y servicios valorado en 91.960 euros, que incluía otros dos grandes atractivos: un refugio de Papá Noel y una estancia para los Reyes Magos en el parque María Cristina, además de una jornada de actividades infantiles en la plaza de toros de Las Palomas.

La Mesa de Contratación municipal, reunida el pasado 9 de diciembre, resolvió la licitación con un resultado desigual. El lote 1, correspondiente a la pista de hielo artificial, fue adjudicado a Sonia Ángel Mañón al presentar la oferta económica más ventajosa. Sin embargo, los lotes 2 y 3 fueron declarados desiertos.

En ambos casos, los informes técnicos concluyeron que las ofertas no cumplían un requisito clave del pliego: la presentación de un boceto técnico detallado que definiera dimensiones, ocupación del espacio y composición temática. Las propuestas se limitaban a imágenes genéricas o material publicitario, insuficiente para formalizar el contrato.

Pese a ello, el Ayuntamiento ha anunciado la celebración de la fiesta infantil en la plaza de toros el próximo 3 de enero, previsiblemente mediante un contrato menor. Y en el parque María Cristina ha aparecido estos días una discreta jaima destinada a los Reyes Magos, una versión reducida —otra más— de lo inicialmente previsto.

Mientras tanto, la pista de patinaje sigue funcionando hasta el 6 de enero, coincidiendo con el periodo central de las fiestas. Eso sí, algo más pequeña de lo prometido. En Algeciras, al parecer, la magia de la Navidad no multiplica los panes y los peces, pero sí consigue que 400 metros cuadrados se conviertan en 240 sin dejar rastro… salvo en el pliego de condiciones.