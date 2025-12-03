Algeciras sigue sin una ordenanza de accesibilidad actualizada desde 2008 y el PSOE denuncia “años de retraso” en un plan municipal obligatorio

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el PSOE de Algeciras ha alzado la voz para denunciar lo que consideran una “asignatura pendiente” histórica en el municipio: la ausencia de una ordenanza de accesibilidad actualizada y un Plan Municipal de Accesibilidad plenamente operativo, a pesar de que la ley obliga a su existencia desde hace ocho años.

La secretaria general y portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha recordado que este 3 de diciembre “no es solo una fecha de celebración, sino un día para reivindicar derechos esenciales”. Entre ellos, ha destacado el acceso a una educación pública inclusiva, la necesidad de prestaciones de Dependencia sin listas de espera interminables y el derecho de todas las personas con diversidad funcional a vivir “en una ciudad habitable, sin barreras arquitectónicas, sensoriales ni de ningún tipo”.

Una ordenanza desfasada desde 2008

El punto más crítico de la denuncia socialista se centra en la normativa municipal. La ordenanza de accesibilidad de Algeciras data de 2008, y, según recuerdan, desde entonces no ha sido actualizada. Esto implica que, a día de hoy, casi a las puertas de 2026, la ciudad carece de una norma general moderna que regule la accesibilidad y garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios públicos, tal y como destacó la edil Paqui Pizarro en el último pleno.

El pasado 28 de noviembre, el Grupo Socialista llevó a pleno una moción para exigir al gobierno local de José Ignacio Landaluce la actualización inmediata de la ordenanza y la aprobación del Plan Municipal de Accesibilidad antes de que termine 2025. La propuesta, sin embargo, fue rechazada con el voto en contra del Grupo Popular.

La moción socialista también insistía en que el plan en elaboración debe incluir un "diagnóstico realista de la situación", así como objetivos concretos, plazos definidos y partidas económicas suficientes para eliminar las barreras existentes en calles, edificios y servicios municipales.

Además, el PSOE reclamó que el Presupuesto de 2026 reserve fondos específicos que permitan comenzar a ejecutar el plan de forma prioritaria desde el mismo momento de su aprobación.

Otro de los puntos clave fue la exigencia de abrir un proceso de participación “real y efectiva” con asociaciones de diversidad funcional, colectivos vecinales y entidades sociales, para que puedan trasladar sus propuestas y las dificultades que encuentran en su día a día en distintos barrios de Algeciras.

“Menos fotos y más compromiso”

Tanto Pizarro como Arrabal insistieron en que la accesibilidad no se resuelve con actuaciones puntuales, anuncios aislados o “parches en función de los fondos que vayan llegando de otras administraciones”. Para que Algeciras avance hacia una ciudad plenamente accesible, señalaron, es imprescindible “una programación seria, con actuaciones concretas, plazos realistas y presupuesto propio”.

“Hace falta más compromiso municipal y menos fotos”, concluyó Arrabal, subrayando que todos los ciudadanos pagan los mismos impuestos y, por tanto, “tienen derecho a recibir los mismos servicios en un entorno seguro, habitable e inclusivo”.