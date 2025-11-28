PP y PSOE se enfrentan por los contratos de mantenimiento de parques y playas

El Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este viernes la revisión de precios de la gestión del servicio público de limpieza y mantenimiento de los parques, las zonas verdes y jardines de la ciudad para este año, que continúa prestando la empresa Urbaser aunque el contrato está caducado desde hace un año. La subida es de 276.000 euros (el 3,8% del IPC más un punto) hasta los 8.070.000 euros.

El punto ha sido uno de los más polémicos de un Pleno ordinario de noviembre cargado de momentos tensos entre el equipo de gobierno y la oposición. Mientras que el PSOE entiende que es ilegal revisar los precios de un contrato que está vencido, el PP sostiene lo contrario, ya que el servicio continúa y con él, las condiciones económicas, incluida la revisión de precios.

La delegada de Hacienda, María Solanes, ha afirmado que se trata de un servicio público "esencial y obligatorio que no puede interrumpirse bajo ningún concepto" y que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos municipales y el secretario general del Ayuntamiento, José Luis López Guío. Solanes ha aportado varias sentencias del Tribunal Supremo. Además ha citado al Consejo de Estado y a la Junta Consultiva de Contratación del Estado patra avalarla. "La continuidad del servicio mantiene viva las condiciones económicas del contrato para evitar el enriquecimiento injusto de la administración", ha explicado. "A efectos jurídicos el contrato existe y además implica una actualización de los salarios de los trabajadores", ha subrayado.

La portavoz del grupo municipal socialista, Rocío Arrabal, ha considerado la revisión una nmuestra de la "nefasta gestión y negligencia" del equipo de Gobierno, que en este caso comete, a su uicio, una ilegalidad. "No son posibles las revisiones de precios de contratos caducados", ha añadido, antes de manifestar que el pliego no lo ha cumplido "ni el Ayuntamiento ni el concesionario".

El Ayuntamiento de Algeciras sacó el pasado mes de octubre a licitación el nuevo contrato con un importe total de 58,9 millones de euros IVA incluido y un plazo de ejecución de cinco años. El pliego técnico divide el contrato en dos grandes lotes. El primero, con un valor de 48,7 millones, incluye las labores de mantenimiento y limpieza de parques, jardines y arbolado urbano. El segundo, de 6,8 millones, se centrará en las zonas destinadas al ocio y el deporte al aire libre: 69 parques infantiles, 7 parques caninos y 14 circuitos biosaludables repartidos por toda la ciudad.

En el mismo caso está, en su opinión, el pliego de limpieza y mantenimiento de Playas (que fue retirado tras interponer un recurso los propios trabajadores y que, por tanto, no se ha llegado a votar). Son, cree, “dos ejemplos más de las “irregularidades”, el “caos” y la “pésima gestión” de un gobierno local “en descomposición”, convertido también en un “generador de bulos” e "incapaz de reducir la abultadísima deuda del Ayuntamiento, atender a las barriadas y garantizar que los servicios públicos esenciales se presten en condiciones y lleguen a todos los vecinos y vecinas por igual".

CCOO del Hábitat ha entregado ante el registro general de consistorio algecireño un recurso de reposición del contrato de Playas porque entiende que es contrario a Derecho y lesivo para los intereses que representa y para el interés público. El sindicacto reclama su revocación y a la vez se anulen las resoluciones y actos administrativos, aprobándose una nueva redacción de los pliegos que incluyan las demandas de la plantilla.

Los trabajadores están en desacuerdo con la jornada de verano y con el periodo de disfrute de vacaciones en época estival, pero sobre todo ponen el foco en la reducción del volumen de plantilla del servicio, respecto al anterior pliego, en cinco personas, lo cual entienden que supone un incremento de la carga de trabajo y repercutirá igualmente de manera negativa en la calidad del servicio.

El Pleno ha aprobado además el expediente de cuarta encomienda a Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio) para los trabajos de colaboración del convenio con la Dirección General del Catrasto y el Ayuntamiento de Algeciras. De la misma forma se ha dado cuenta del Plan Anual de Control Financiero 2025. En el apartado de mociones, se ha dado visto bueno a la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa de los trabajadores autónomos, así como la presentada por el Grupo Municipal Vox en la que se solicita la delimitación y habilitación de zonas permanentes y seguras para la práctica de la pesca recreativa por parte de los ciudadanos de Algeciras.

El Grupo Socialista llevaba dos mociones: una reclamando más “celeridad” y participación ciudadana en la aprobación y puesta en marcha del Plan Municipal de Accesibilidad, y otra proponiendo medidas “efectivas” para prevenir inundaciones como las vividas hace algunos días en varias zonas de Algeciras. Ambas han sido rechazadas con los votos en contra del Grupo Popular, tras negarse el Grupo Socialista a alterar su contenido y a dar por válidas las “excusas” y las “mentiras” del equipo de gobierno local.