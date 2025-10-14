Algeciras saca a concurso el mayor contrato de jardinería de su historia: más de 55 millones para cuidar parques y zonas verdes

El verde de Algeciras tiene precio: 55,5 millones de euros. Es el valor estimado del nuevo contrato que acaba de sacar a licitación el Ayuntamiento para el mantenimiento, limpieza y conservación de todos los parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del término municipal, además del cuidado y renovación de áreas de juegos infantiles, parques caninos y circuitos biosaludables.

Se trata de uno de los concursos públicos más cuantiosos de la historia reciente del Consistorio, con un importe total de 58,9 millones de euros IVA incluido y un plazo de ejecución de cinco años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre a través del perfil del contratante municipal.

El pliego técnico divide el contrato en dos grandes lotes. El primero, con un valor de 48,7 millones, incluye las labores de mantenimiento y limpieza de parques, jardines y arbolado urbano. El segundo, de 6,8 millones, se centrará en las zonas destinadas al ocio y el deporte al aire libre: 69 parques infantiles, 7 parques caninos y 14 circuitos biosaludables repartidos por toda la ciudad.

El Ayuntamiento justifica la separación en el crecimiento de estos espacios en los últimos años y la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales “para alcanzar niveles de excelencia en el servicio”.

Parques con cuidados “a la carta”

El documento técnico dedica especial atención a los dos pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad: el parque María Cristina y el parque de Las Acacias, ambos declarados bienes de interés cultural.

El primero recibirá un mantenimiento “esmerado” con reposiciones continuas de flores, limpieza diaria, fuentes ornamentales siempre operativas e iluminación decorativa que deberá mantenerse en perfecto estado todo el año. La empresa adjudicataria deberá incluso redactar un Plan de Emergencias Meteorológicas para prever cierres por caídas de ramas o árboles.

Entrada principal del parque María Cristina en Algeciras. / Stella Rodríguez

En el parque de Las Acacias, por su parte, el pliego exige un cuidado especial de su diseño histórico y de especies sensibles como el pino piñonero, con control riguroso de la procesionaria y limpieza minuciosa de los parterres y pavimentos.

Juegos, perros y salud al aire libre

El segundo lote fija un protocolo detallado para garantizar la seguridad en las áreas de ocio. Las zonas infantiles deberán someterse a inspecciones diarias, semanales, mensuales y semestrales, con revisiones de tornillos, lubricación de columpios, reparación inmediata de desperfectos y limpieza de pintadas. También se contemplan la creación de nuevos espacios y la sustitución de elementos deteriorados o en desuso.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es mantener todos los parques y juegos “en condiciones óptimas de seguridad y estética”, adaptándose al uso creciente por parte de familias, mayores y dueños de mascotas.

Zona infantil en el parque María Cristina de Algeciras.

Una medida que cobra especial relevancia tras el grave accidente ocurrido este fin de semana en Ceuta, donde un niño de dos años sufrió dos fracturas en un brazo al caer de un columpio no adecuado para su edad. La asociación vecinal de la barriada Parques de Ceuta llevaba tiempo denunciando que los juegos “no estaban homologados ni diseñados para niños pequeños”. El menor tuvo que ser trasladado a Marbella ante la falta de anestesista pediátrico en la ciudad autónoma, donde fue intervenido durante más de tres horas.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones infantiles públicas, y destaca la importancia de los controles que se prevén en el nuevo contrato de Algeciras, donde el Ayuntamiento exigirá inspecciones periódicas y protocolos de actuación inmediata ante cualquier riesgo detectado.

Con esta licitación, Algeciras busca dar un salto en la conservación de su patrimonio natural y urbano, en un momento en que el número de zonas verdes y equipamientos al aire libre no deja de crecer. El contrato, además de asegurar su mantenimiento, pretende “homogeneizar el nivel de calidad en todos los barrios”, desde el centro hasta las urbanizaciones.