'Ponte en mi lugar': La experiencia que el hospital de La Línea ofrece para entender la discapacidad

Javier Ros participa en una actividad para mostrar los problemas de accesibilidad de personas con discapacidad en el hospital de La Línea.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción ha acogido la actividad participativa Ponte en mi lugar, una propuesta del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este destinada a sensibilizar a profesionales, pacientes y ciudadanía sobre las dificultades de accesibilidad que viven a diario las personas con discapacidad física o movilidad reducida.

Desde primera hora de la mañana, entre las 9:00 y las 14:00, el exterior del centro hospitalario se ha transformado en un circuito realista para sillas de ruedas, diseñado para que cualquier persona pudiera experimentar, en primera persona, los obstáculos que suelen pasar desapercibidos: bordillos imposibles, rampas demasiado inclinadas, giros estrechos o superficies irregulares. La iniciativa invita a detenerse, a mirar con otros ojos el entorno y, sobre todo, a “ponerse en el lugar” de quienes se enfrentan a estas barreras cada día.

El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, han acompañado la actividad junto al gerente del Área, Sergio Calderón, y parte de su equipo. Ambos han subrayado la importancia de esta propuesta, cuyo objetivo es, en sus palabras, “sensibilizar a la comunidad hospitalaria sobre las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad y fomentar la empatía, la inclusión y el respeto a la diversidad funcional”.

La jornada ha contado con la presencia y el apoyo de Fegadi Comcemfe, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, así como de otras asociaciones del Campo de Gibraltar que trabajan diariamente por la integración, autonomía y defensa de derechos de este colectivo. Su acompañamiento ha sido clave tanto en el diseño del circuito como en la orientación a los participantes.

De forma paralela, se ha instalado una mesa informativa con material divulgativo de Fegadi Comcemfe, donde se han dado a conocer recursos, programas, servicios y proyectos destinados a promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.