Fegadi, Prolibertas y AFA La Línea, galardonados por la Fundación Moeve 2025 por cambiar vidas

La Fundación Moeve entrega en San Roque sus Premios al Valor Social 2025 a los representantes de Fegadi, la Fundación Prolibertas y AFA La Línea.

El Campo de Gibraltar ha vuelto a presumir este jueves de músculo solidario. La Fundación Moeve ha celebrado en San Roque la entrega de sus Premios al Valor Social 2025, una cita que cada año pone el foco en quienes trabajan, muchas veces en silencio, para mejorar la vida de cientos de personas. En esta edición, las entidades reconocidas fueron Fegadi, la Fundación Prolibertas y AFA La Línea, tres proyectos muy distintos entre sí, pero conectados por un mismo hilo conductor: hacer que las cosas importantes pasen.

El acto tuvo lugar en el edificio Alcalde Fernando Palma, con una amplia representación institucional. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, acudió en representación del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y estuvo acompañada por miembros del Equipo de Gobierno. También participaron el subdelegado de la Junta en la comarca, Francisco Javier Ros; la vicepresidenta de la Mancomunidad, Mayte García; y la concejal linense Zuleica Molina.

Tras dar la bienvenida, Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en el Campo de Gibraltar, recordó la magnitud de esta convocatoria: 32 proyectos presentados este año y un jurado que tuvo que hilar fino para elegir solo tres. Blanco agradeció además al equipo de Moeve su implicación en una iniciativa que, edición tras edición, se ha convertido en uno de los reconocimientos sociales de referencia en la comarca.

Entrega de galargones de la Fundación Moeve en el edificio Alcalde Fernando Palma de San Roque, este jueves. / Erasmo Fenoy

Tres impulsos para transformar realidades

La concejal Eva Gil subrayó durante su intervención que estos premios “simbolizan lo mejor de nuestra comarca: su compromiso, su solidaridad y su capacidad para transformar realidades”. Un mensaje directo a las entidades galardonadas, cuyos proyectos llevan detrás trabajo, vocación y, sobre todo, impacto.

Fegadi: “Aulas Inclusivas y Sostenibles” . Un proyecto que apuesta por la educación como herramienta de igualdad. Fegadi plantea la creación de espacios educativos accesibles, adaptados y sostenibles en diferentes centros del Campo de Gibraltar. El objetivo: que el alumnado con discapacidad participe en entornos más abiertos, cómodos y equitativos, reduciendo barreras y ampliando oportunidades.

. Un proyecto que apuesta por la educación como herramienta de igualdad. Fegadi plantea la creación de espacios educativos accesibles, adaptados y sostenibles en diferentes centros del Campo de Gibraltar. El objetivo: que el participe en entornos más abiertos, cómodos y equitativos, reduciendo barreras y ampliando oportunidades. Fundación Prolibertas: “Semillas de Oportunidad” . Una iniciativa orientada a la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes. Prolibertas ofrece formación, acompañamiento y acceso a oportunidades reales para reforzar la autonomía personal. Un proyecto que, como su nombre indica, planta semillas capaces de cambiar trayectorias vitales.

. Una iniciativa orientada a la de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes. Prolibertas ofrece formación, acompañamiento y acceso a oportunidades reales para reforzar la autonomía personal. Un proyecto que, como su nombre indica, planta semillas capaces de cambiar trayectorias vitales. AFA La Línea: “Camino al Bienestar”. El reconocimiento a esta asociación linense llega por un programa centrado en mejorar la atención a personas con Alzheimer y el apoyo a sus familias. “Camino al Bienestar” incluye la incorporación de nuevo equipamiento de fisioterapia, clave para mejorar el día a día de los usuarios y ofrecer un entorno más humano y saludable.

La deliberación estuvo en manos de un jurado presidido por el subdelegado Javier Ros e integrado por Mayte García, la directora de la ETSIA de Algeciras, Paloma Cubillas; el responsable de Moeve en Andalucía y Canarias, Jesús Velasco; y Manuel Martínez, profesional de Moeve en San Roque. La secretaría recayó en Estrella Blanco, encargada de velar por la transparencia del proceso.

Con esta edición, la Fundación Moeve reafirma su apuesta por el impulso de iniciativas que crean valor social real y que contribuyen a una comarca más justa, inclusiva y sostenible. Y lo hace reconociendo el trabajo de quienes, desde el terreno, sostienen proyectos que cambian vidas… muchas veces sin pedir nada a cambio.