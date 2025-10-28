Fegadi celebra la 10ª edición de sus premios con nuevas categorías y una dotación económica especial

Los Premios Fegadi 2025 se entregarán el próximo 29 de noviembre en Rota, en el marco del Acto Institucional que organiza la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegadi Cocemfe). Esta cita anual, que alcanza su décima edición, se ha consolidado como un referente en el reconocimiento al compromiso, la implicación y la labor en favor de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia de Cádiz.

Este año, la Federación celebra la efeméride con una edición muy especial, marcada por novedades significativas que refuerzan el espíritu de estos galardones. Entre ellas, destaca la creación de la nueva categoría "A la Mirada Inclusiva", destinada a reconocer a medios de comunicación —tanto tradicionales como digitales— o a profesionales de la información que hayan contribuido a difundir una imagen positiva y real del colectivo de personas con discapacidad.

Con esta iniciativa, Fegadi Cocemfe busca "poner en valor la importancia de la comunicación como herramienta clave para la sensibilización social y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria", subrayan desde la organización.

La gala del 29 de noviembre reconocerá el compromiso con la inclusión de personas con discapacidad y premiará las buenas prácticas con 1.500 euros

Otra de las grandes novedades llega de la mano de la categoría de Buenas Prácticas, una de las más valoradas por las entidades miembro, que este año contará con una dotación económica de 1.500 euros. Este reconocimiento premiará el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de aquellos proyectos que promuevan la autonomía personal, la participación activa y la inclusión real de las personas con discapacidad.

Los premios, propuestos por las propias entidades federadas, mantienen su carácter participativo y democrático, ya que en el caso de las Buenas Prácticas son las propias asociaciones quienes votan directamente a la entidad ganadora.

El plazo para presentar candidaturas finaliza a finales de octubre, y los nombres de las personas y entidades galardonadas se darán a conocer en los primeros días de noviembre.

La gala del 29 de noviembre en Rota servirá no solo para celebrar los logros individuales y colectivos, sino también para reafirmar la fortaleza del movimiento asociativo y la unión de quienes trabajan cada día por una sociedad más inclusiva.