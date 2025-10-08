Ocio
Chapas solidarias de Fegadi: el proyecto artesanal que impulsa la inclusión de personas con discapacidad en Algeciras y La Línea

El grupo "Sobre Ruedas" del centro polivalente crea chapas personalizadas para celebraciones, demostrando el talento y las capacidades de sus residentes y usuarios

Una usuaria muestra algunas de las chapas personalizadas. / E.S.

El grupo "Sobre Ruedas" del centro polivalente de Fegadi Cocemfe, con sedes en Algeciras y La Línea, ha puesto en marcha una iniciativa tan creativa como solidaria: las "chapas solidarias". Se trata de un proyecto artesanal elaborado íntegramente por las personas residentes y usuarias del centro, que busca visibilizar su talento mientras genera recursos para el colectivo.

La propuesta persigue un doble objetivo: por un lado, recaudar fondos para la entidad; por otro, mostrar las capacidades de quienes forman parte de ella, promoviendo su autonomía personal y fomentando la inclusión social efectiva.

Bajo el lema "¿Quieres darle un valor solidario a tus celebraciones?", Fegadi Cocemfe invita a particulares, entidades y empresas a encargar chapas personalizadas para eventos, fiestas o celebraciones. Cada diseño se convierte así en un detalle único con un valor añadido: el apoyo directo a la inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica.

Desde la organización subrayan que este proyecto "demuestra una vez más el compromiso de Fegadi Cocemfe con la participación activa, la creatividad y la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad gaditana". Una pequeña chapa que, sin duda, puede marcar una gran diferencia.

Cartel con la información de las chapas personalizables. / E.S.

