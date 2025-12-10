Varias ONG alertan de un “peligroso clima de señalamiento” contra migrantes y entidades sociales en el barrio de La Caridad de Algeciras

El mercado de abastos Ingeniero Torroja-Sánchez Arcas en Algeciras, epicentro del barrio de La Caridad.

El malestar social que desde hace meses sacude al barrio de La Caridad vuelve a ocupar el primer plano social. Tres entidades —Algeciras Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos del Campo de Gibraltar (APDHA) y Fundación de Solidaridad Amaranta— han emitido este martes un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” ante lo que consideran un "creciente clima de señalamiento" hacia personas migrantes, personas sin hogar y hacia las propias organizaciones que trabajan en la zona baja de la ciudad.

Aseguran que, lejos de tratarse de episodios aislados, las últimas declaraciones políticas y algunas actuaciones públicas y privadas han contribuido a tensionar todavía más un barrio ya atravesado por desigualdades históricas. Y lo hacen en referencia explícita a mensajes que, desde finales de septiembre, vienen situando a las migraciones y a la labor social de las ONG en el centro del problema.

“La convivencia no se construye señalando, sino invirtiendo”

En su comunicado, las organizaciones lamentan que ciertos discursos estén vinculando la diversidad del barrio con “mala imagen” o inseguridad, creando “chivos expiatorios” entre colectivos especialmente vulnerables. Recuerdan que la criminalización de personas migrantes no solo es injusta, sino que “agrava tensiones, rompe la convivencia y alimenta la xenofobia”.

Las entidades hacen un llamamiento directo a las administraciones y a la clase política para frenar la difusión de discursos de odio, un fenómeno que, alertan, está normalizando percepciones erróneas y reforzando estereotipos que perjudican al conjunto de la comunidad.

El papel de las ONG: “La respuesta donde el sistema no llega”

Otro de los puntos centrales del comunicado gira en torno a la labor de las organizaciones sociales. Frente a quienes aseguran que la presencia de ONG ha convertido el entorno en un “foco de atracción” de personas vulnerables —una crítica expresada en repetidas ocasiones por el concejal de Vox, Antonio Gallardo—, las entidades recuerdan que su trabajo suple carencias del sistema público, no lo sustituye ni lo provoca.

En Algeciras, subrayan, siguen faltando un albergue municipal con plazas suficientes, recursos de mediación comunitaria, programas estables para personas sin hogar y equipamientos básicos como aseos públicos o duchas. “En este contexto, el trabajo de las ONG no es el problema, sino una garantía mínima de atención humanitaria”, recalcan.

Inspecciones en hostales y percepciones equivocadas

Las organizaciones también han mostrado inquietud por las recientes inspecciones y peticiones de cierre de hostales utilizados como alojamientos temporales para personas en situación vulnerable. Temen que estas actuaciones deriven en “interpretaciones erróneas” que asocien el control administrativo con medidas dirigidas específicamente contra población extranjera.

Recuerdan, además, que el alojamiento en hostales ha sido una práctica legal, habitual e incluso empleada por administraciones públicas en años anteriores, especialmente en momentos de saturación de servicios sociales.

Los colectivos sociales insisten en que reducir el debate a la presencia de migrantes o de entidades sociales es una simplificación peligrosa que impide abordar los problemas reales del barrio. Proponen actuar sobre ámbitos concretos:

participación vecinal real,

programas comunitarios estables,

apoyo al comercio local,

mejora del espacio público,

y refuerzo de los recursos sociales.

Todo ello, apuntan, requiere políticas públicas sostenidas, no declaraciones que “alimenten el miedo”.

Equilibrio territorial: no todo puede recaer en el mismo barrio

Uno de los aspectos más relevantes del comunicado es la denuncia de la concentración de servicios sociales y entidades en un único entorno, lo que —aseguran— genera tensiones añadidas. Reclaman al Ayuntamiento una planificación “más equilibrada” que distribuya los recursos y dispositivos en distintos puntos de la ciudad.

“Un solo barrio no puede asumir casi en solitario la atención social de toda Algeciras”, advierten.

Las denuncias de Vox y la escalada del discurso

El comunicado llega tras semanas de creciente presión política. Vox Algeciras ha difundido varias notas de prensa en las que describe el barrio como un “gueto imparable”, denuncia inseguridad, ocupaciones, indigencia y “proliferación sin límites de ONG”, y acusa al Gobierno municipal de “cobardía” y de “mirar hacia otro lado”.

Para Vox, la implantación urgente de una Policía de Barrio y la apertura de una base policial en el antiguo Gobierno Militar serían medidas prioritarias para frenar una supuesta degradación que, según el partido, está expulsando a vecinos y comerciantes.

Las ONG, en cambio, subrayan que este tipo de mensajes —al vincular exclusivamente la inseguridad con migrantes, pobreza o entidades sociales— desvían la atención de la responsabilidad institucional y dificultan la convivencia.

“Por una Algeciras plural, justa y cohesionada”

Las tres organizaciones firman un último llamamiento al diálogo y la cooperación. Se ofrecen a trabajar con administraciones y vecindario para mejorar el barrio y piden expresamente “el fin de los discursos que criminalizan a personas en situación de vulnerabilidad”.

“La paz social no se construye señalando ni alimentando el miedo, sino promoviendo la escucha, la igualdad de trato y el trabajo comunitario”, concluyen.