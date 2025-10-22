El Ayuntamiento de Algeciras clausura tres hostales del barrio de La Caridad usados por las ONG como centros de acogida encubiertos

El Ayuntamiento de Algeciras ha decretado esta semana la clausura de tres hostales del barrio de La Caridad por uso indebido, ya que estaban siendo utilizados como centros de acogida encubiertos por parte de las ONG que trabajan en la también llamada zona baja de la ciudad.

La entidad local ya había alertado de este fenómeno el pasado mes de agosto. Se trata de una situación no autorizada por el Consistorio ni amparada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El pasado verano, la entidad local afeó no haber sido informada por parte de las entidades sin ánimo de lucro de esta práctica que, para la administración municipal, supone una progresiva concentración de recursos asistenciales en la zona baja del casco urbano que pone en riesgo la convivencia. De hecho, la clausura de los tres hostales se ha producido poco después de las quejas de la Asociación de vecinos Barrio del Carmen por el incremento de las personas que deambulan por la zona sin recibir una atención social adecuada.

En agosto, la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ya apuntó a esta práctica irregular. "Según lo establecido en nuestro Plan General de Ordenación Urbana, los hostales del barrio no tienen autorizadas actividades de uso social”, evidenció. Rodríguez especificó entonces que se iba a requerir a los establecimientos a presentar la documentación correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa, bajo la premisa de que la utilización del hospedaje como alojamiento de asistencia social no está permitido.

Rodríguez ha agradecido esta semana la colaboración de las asociaciones vecinales, de las que ha subrayado el diálogo permanente, mientras que ha culpado al PSOE como responsable de esa concentración de las ONG en la barriada a través del Gobierno central.

Aumento de personas sin hogar

El cierre de los hostales se ha producido poco después de la difusión de una carta de la Asociación de vecinos del Barrio del Carmen en la que el colectivo advierte de un aumento preocupante de personas sin hogar en el entorno del Puerto de Algeciras.

"Es necesario hablar con claridad, dejando la política a un lado y siendo consecuentes con la realidad que estamos viviendo en Algeciras, especialmente en las inmediaciones del Puerto. Estamos generando, quizás sin querer, un efecto llamada como resultado de unas actuaciones migratorias insuficientes o mal planificadas, que han provocado la llegada de un número de personas desbordante y sin control, al que no podemos dar una atención adecuada. Muchas de estas personas acaban viviendo en la calle, sin recursos ni apoyo, lo que genera conflictos vecinales, deteriora la imagen de la ciudad y afecta tanto a la economía local como a la calidad de vida de quienes vivimos aquí", según el presidente del colectivo, Antonio Jarillo.

"Es ya frecuente ver a personas durmiendo en calles, portales o cualquier rincón, incluidos aquellos con problemas de salud mental o de adicciones, sin la atención necesaria. Esta situación no solo es inhumana, sino que refleja la falta de medios y de planificación ante una realidad que crece día a día. El problema se extiende por toda Algeciras, pero es especialmente visible en el casco histórico, en el barrio de La Caridad, donde la presencia de personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad aumenta constantemente", prosigue la misiva.

La asociación vecinal destaca que las ONG y centros de acogida "están desbordados". "En muchos casos, los migrantes viven hacinados en espacios reducidos, sin actividades ni acompañamiento, para luego ser abandonados en las calles. No merecen eso. Existe un problema grave y creciente que requiere medidas eficaces, coordinación institucional y una política migratoria realista y humana a la vez. Solo así podremos ofrecer una acogida digna y segura para todos", subraya la nota vecinal.