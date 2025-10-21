CCOO denuncia el “caos” en Algesa: camiones bloqueados, falta de bolsas de basura y ropa de trabajo sin repartir

Comisiones Obreras ha encendido las alarmas por el estado que atraviesa Algesa, la empresa pública responsable de la limpieza urbana en Algeciras. El sindicato denuncia un “lamentable deterioro” del servicio, que atribuye a problemas de gestión enquistados, y advierte de que el punto limpio de Los Guijos podría quedar paralizado si no se actúa con urgencia.

“O se toman medidas urgentes o este punto limpio se puede ver paralizado”, ha advertido el responsable comarcal de CCOO del Hábitat, Miguel Páramo, que señala la acumulación de residuos como causa de la saturación de las instalaciones, lo que dificulta las maniobras de descarga de los camiones de la propia empresa.

A esta situación se suman otros fallos que, según el sindicato, afectan de lleno a la calidad del servicio. El personal encargado de la limpieza de las vías urbanas lleva semanas sin bolsas de basura para las papeleras y sin recogedores de repuesto, porque Algesa “carece de estocaje”. “Todo ello repercute directamente en la limpieza de las calles y muestra los problemas de gestión que padece la empresa”, denuncia Páramo.

Desde CCOO también apuntan al deterioro de la flota de vehículos, donde “algunos camiones protagonizan situaciones rocambolescas a la hora de arrancar los motores”, y a la falta de productos de limpieza en los colegios, “un servicio especialmente sensible” que, aseguran, también se ve afectado.

Ropa de trabajo sin repartir

En paralelo, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del convenio colectivo en materia de ropa de trabajo. Según CCOO, la ropa de verano se entregó con cuatro meses de retraso —debería haberse repartido en mayo, pero no se completó hasta septiembre—, y la de invierno, que debía estar lista el 15 de octubre, aún no ha comenzado a distribuirse.

“Una empresa con la plantilla, el presupuesto y los servicios que tiene Algesa no puede adolecer de estos problemas, que a nuestro juicio se deben a una deficiente gestión. Sus responsables políticos no pueden permanecer indolentes ante esto”, ha concluido Páramo.