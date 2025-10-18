USO acusa a CCOO de querer "repartir a dedo" los contratos a jornada completa en Algeciras

El sindicato USO en la empresa municipal Algesa, encargada de la limpieza urbana en Algeciras, ha acusado a CCOO de querer designar "a dedo" a los empleados a tiempo parcial que accederán a contratos a jornada completa generados en la empresa. Tras una reunión del comité celebrada este viernes, USO, UGT y SITA votaron a favor de un acuerdo que inste a la empresa a llevar a cabo un concurso de méritos para determinar qué trabajadores acceden a esas mejoras contractuales. CCOO votó en contra.

"CCOO se niega a que se revise la categoría otorgada al presidente de su propio sindicato, insistiendo en mantener un privilegio personal. Desde USO, junto a UGT y SITA, entendemos que cualquier mejora o reconocimiento debe conseguirse en igualdad de condiciones para todos los trabajadores, incluyendo a los compañeros del perfil de fines de semana, que también deben tener la oportunidad de optar a esas plazas y promociones", afira USO en un comunicado.

Este sindicato afirma que integra un bloque sindical que "representa la mayoría absoluta y la defensa real de los intereses de todos los trabajadores". "Lamentablemente para CCOO, todos los demás sindicatos han votado a favor del acuerdo, respaldando una postura justa, coherente y transparente. Por ello, solicitamos a la empresa que acate el acuerdo mayoritario de los representantes sindicales y lo lleve a efecto conforme a los principios de igualdad y justicia laboral", continúa.

"Nuestra postura es clara: defendemos una empresa pública donde prime la transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto a todos los trabajadores, sin distinciones ni intereses personales. Rechazamos cualquier intento de repartir categorías o reconocimientos a dedo, y reafirmamos nuestro compromiso con el perfil de fines de semana, un colectivo que merece ser escuchado y tratado con la misma consideración que el resto de la plantilla", apostilla.

USO, "junto a las fuerzas sindicales que conforman la mayoría" asegura qe seguirá trabajando "con sentido común, defendiendo lo correcto, lo justo y lo público, sin vender humo ni dejar espacio a la manipulación".

El pasado 13 de octubre, CCOO emitió un comunicado en el que anunciaba que llevará a los tribunales los "incumplimientos" de Algesa para la concesión de esos contratos a jornada completa que, a su juicio, venía ignorando desde hacía dos años. USO acusó entonces a CCOO de querer "confundir y manipular" a los trabajadores. "La empresa estaba desarrollando un proceso de promoción interna en el que también podían participar los trabajadores de fines de semana. Sin embargo, CCOO intervino para que en lugar de un proceso justo y abierto, se asignaran directamente los puestos de promoción a determinados afiliados, entre ellos el propio presidente del comité, que consolidó su puesto sin pasar por ningún proceso de promoción interna. Esa decisión perjudicó directamente a los compañeros de fines de semana, que habrían tenido la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales", según USO.