CCOO llevará a los tribunales los incumplimientos de Algesa con el grupo de trabajadores de los fines de semana

El sindicato CCOO del Campo de Gibraltar ha anunciado que llevará a los tribunales los incumplimientos de la empresa pública Algesa, encargada de la limpieza urbana, con el grupo de trabajadores a tiempo parcial que desempeñan su labor principalmente los fines de semana.

Según el sindicato, la gerencia de Algesa reconoció hace dos años, en el marco del SERCLA, que los empleados con contratos parciales tienen preferencia para acceder a contratos a jornada completa generados en la empresa, un derecho que, hasta la fecha, no se ha aplicado de manera efectiva.

“Resulta imposible mantener unas relaciones laborales con una empresa que por sistema falta a la palabra dada e incumple sus compromisos”, afirmó Miguel Páramo, responsable comarcal de CCOO del Hábitat, al describir la situación laboral en Algesa.

El sindicato ha denunciado que, pese a las múltiples reuniones mantenidas con el concejal delegado de limpieza y los responsables políticos, la situación ha sido dilatada sin soluciones. Ante esta negativa de la gerencia a cumplir con este derecho, CCOO ha decidido poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos, que preparan una demanda ante la jurisdicción de lo Social.

El colectivo afectado, que ronda medio centenar de trabajadores, percibe salarios que apenas cubren sus necesidades básicas y se enfrenta a la dificultad de compaginar su empleo en Algesa con otras actividades laborales. Muchos llevan más de 16 años en esta situación, sin poder acceder a las plazas a jornada completa que la ley les reconoce.

“Tanto CCOO como los representantes sindicales en el comité de empresa hemos mantenido reuniones con Vicente Palomares (delegado municipal de Limpieza de Algeciras), sin obtener ninguna solución. Nos hemos sentido ninguneados por promesas incumplidas”, agregó Páramo, quien criticó la falta de empatía de la gerencia y los responsables políticos hacia este colectivo.

El sindicato también ha adelantado que solicitará la compensación económica que pueda corresponder a los trabajadores afectados por esta situación, buscando garantizar la protección de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales.