La Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de Las Pilas denuncia la pesca ilegal en el espacio protegido

La Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de Las Pilas ha denunciado públicamente este sábado la cada vez más frecuente presencia de personas que acuden a pescar en este enclave natural de Algeciras pese a tratarse de un espacio protegido en el que esta práctica está prohibida y se encuentra señalizada con cartelería.

La entidad demanda mayor presencia de las fuerzas de seguridad patrullando por la zona para evitar este tipo de episodios. "Hemos dado aviso al Seprona de la Guardia Civil y nos indican que la patrulla más cercana está en Los Barrios. Nos parece lamentable que un término municipal como el de Algeciras no tenga agentes de esta unidad. Tampoco viene la Policía Local ni los Agentes de Medio Ambiente. Mientras, la gente campa a sus anchas en la laguna provocando un grave deterioro ambiental", explican desde el colectivo. También son recurrentes las excursiones por el entorno pese a tratarse de unos terrenos privados. La laguna está protegida al formar parte del Inventario de Humedales de Andalucía.

La presencia de pescadores junto a la lámina de agua ahuyenta a aves que tienen en este lugar un punto de descanso, como las águilas pescadoras o colirrojos reales. El colectivo lamenta que no puede hacer nada mientras que sus integrantes observan impotentes la escena. "Tenemos dos hide (escondites para observar a las aves) homologados por la Junta de Andalucía para hacer fotos y labores de investigación. Es el marco legal que tenemos, lo que necesitamos es más compromiso de las fuerzas de seguridad con estos espacios naturales", apostillan.

La asociación considera necesario que se valle el perímetro de la laguna para evitar intrusiones, ya que durante la temporada de otoño e invierno se produce la entrada de personas para pescar, si bien durante el verano las incursiones se centran en el baño, que está igualmente prohibido.

El colectivo planteó el pasado mes de julio al Ayuntamiento de Algeciras la necesidad de una figura permanente para la custodia y conservación del humedal formado en la antigua cantera de Algeciras. Especialmente con miras a su preservación y gestión cuando la laguna pase a integrarse en el gran parque periurbano de 67 hectáreas que proyecta la entidad local para la zona noroeste de Algeciras y que, como consecuencia, incrementará el trasiego de personas por la zona, convertida en un auténtico oasis ecológico cerca de la trama urbana. Y también ante la previsión de desarrollos urbanísticos en San Bernabé como zona de crecimiento para la ciudad cercana al enclave.