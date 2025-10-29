Vox propone unidades fijas de Policía Local y una auditoría de las cámaras para reforzar la seguridad en el barrio de La Caridad

Una cámara de vigilancia en el barrio de La Caridad de Algeciras.

El Grupo Municipal de Vox en Algeciras presentará en el Pleno ordinario de octubre una moción con un paquete de medidas destinado a reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia en el barrio del Carmen, conocido en los últimos tiempos como el barrio de La Caridad. El objetivo, según explica el concejal Antonio Gallardo, es actuar de manera integral en una de las zonas más emblemáticas del centro, que incluye el mercado de abastos Ingeniero Torroja, la Villa Vieja y el eje comprendido entre la estación de Renfe y el Puerto de Algeciras.

Vox defiende que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y una condición básica para el bienestar vecinal, la convivencia y el desarrollo económico. En los últimos años —sostiene el grupo—, el barrio ha sufrido un "deterioro progresivo" derivado del "aumento de la delincuencia, el incivismo, la prostitución y la indigencia", lo que ha afectado tanto a los vecinos como a los comerciantes y ha dañado la imagen de la ciudad.

Unidades fijas de Policía Local y control mediante cámaras

Entre las medidas más destacadas, Gallardo propone la implantación inmediata de unidades fijas de la Policía Local, con presencia visible y patrullas uniformadas que no solo velen por el cumplimiento de la normativa, sino que mantengan una relación directa con los residentes y los negocios.

Junto a ello, plantea la auditoría y ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia, de modo que todas las calles y accesos del barrio queden cubiertos y se pueda actuar con mayor eficacia ante incidentes o delitos.

El concejal subraya que estas medidas combinan "seguridad activa y pasiva, regulación social y urbanística" y soluciones legales que buscan “recuperar la tranquilidad, reforzar la confianza vecinal y proteger la identidad histórica y comercial del barrio”.

Lucha contra el incivismo, la prostitución y los aparcacoches ilegales

La moción también recoge otras actuaciones complementarias, como la prohibición y sanción estricta del consumo de alcohol en la vía pública, el refuerzo de los controles contra la prostitución y el proxenetismo —incluyendo sanciones a los clientes— y la erradicación de los aparcacoches ilegales.

Vox propone además establecer zona azul con permisos especiales para residentes, con el fin de mejorar la movilidad y liberar espacios actualmente ocupados de manera irregular.

Reordenar la acción social y mejorar la limpieza

Otra línea de actuación apunta al control del asistencialismo social. El grupo plantea centralizar el reparto de alimentos por parte de las ONG en centros habilitados, para evitar concentraciones en la vía pública y los problemas de limpieza que suelen generar.

También propone coordinar con la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía la habilitación de centros de atención dignos fuera del barrio, así como descentralizar la actividad de las entidades sociales y limitar nuevas implantaciones en la zona residencial.

Intervención urbanística y tolerancia cero

En materia urbanística, Vox aboga por una política de "tolerancia cero frente al incivismo", con medidas como la instalación de baños públicos en puntos estratégicos para evitar que se utilicen las calles como aseos, y la creación de una unidad técnica municipal que controle obras ilegales y ocupaciones, agilizando los desalojos y cierres de locales sin licencia.

Coordinación institucional y seguimiento mensual

Por último, el texto incluye propuestas de carácter legal y administrativo, como la coordinación con la Subdelegación del Gobierno para atender a personas en situación irregular, la revisión de los criterios de empadronamiento y la convocatoria mensual de la Comisión de Seguridad Ciudadana para evaluar los avances.

Gallardo concluye que el propósito de la moción es “combinar la firmeza con la planificación”: reforzar la seguridad, mejorar la convivencia y devolver al barrio de La Caridad su valor histórico y su papel como corazón comercial y social de Algeciras.